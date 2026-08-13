Colombia volvió a temblar: registraron una réplica mientras continúan los rescates

Colombia registró este jueves 13 de agosto una nueva réplica del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes. El movimiento ocurrió mientras los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes y asistiendo a las comunidades más afectadas.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el temblor se produjo a las 6.22, hora local, y alcanzó una magnitud de 3,6. Su epicentro fue localizado en el municipio de Nóvita, departamento de Chocó, a una profundidad de 94 kilómetros.

La réplica se suma a los movimientos detectados desde el sismo principal, que ocurrió el lunes a las 7.34 y tuvo su epicentro en San José del Palmar. La información sobre aquel terremoto y el despliegue de la respuesta nacional fue confirmada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes

Los equipos de rescate permanecen desplegados en diferentes regiones de Colombia, donde todavía se intenta localizar a personas atrapadas entre estructuras derrumbadas. Las tareas también incluyen la atención de heridos, la distribución de suministros y la evaluación de daños.

El último balance consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contabiliza al menos 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas. Las autoridades advirtieron que esas cifras podrían modificarse a medida que los rescatistas accedan a las comunidades más aisladas.

Los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca concentran las mayores afectaciones. Además de viviendas, el terremoto dañó rutas, establecimientos sanitarios, instituciones educativas y otras infraestructuras esenciales.

Anunciaron asistencia para los damnificados

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció medidas extraordinarias para asistir a las familias afectadas. Entre ellas se encuentran ayudas para pagar servicios públicos, subsidios destinados a alquileres y alivios tributarios y financieros.

El mandatario también comunicó que recurrirá al mecanismo constitucional de emergencia económica. La decisión busca acelerar la asignación de recursos y la implementación de respuestas frente a la magnitud de la crisis.

Además, se dispuso la creación del denominado “Fondo Milagro”, que tendrá como objetivo canalizar aportes nacionales e internacionales. Los fondos serán destinados a reconstruir rutas, aeropuertos, hospitales, escuelas y viviendas, además de financiar acciones para reactivar la economía.

Mientras continúan los operativos, las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevas réplicas y solicitan a la población seguir únicamente las recomendaciones oficiales. La emergencia en Colombia permanece activa y las prioridades continúan siendo la búsqueda de sobrevivientes y la atención de los damnificados.