Un argentino sobrevivió al ataque de un enjambre de abejas durante el terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia tuvo una inesperada consecuencia para un argentino que se encontraba en Manizales. El director teatral marplatense Hugo Kogan sufrió el ataque de un enjambre de abejas durante el movimiento sísmico y debió ser trasladado a un hospital por las numerosas picaduras que recibió en todo el cuerpo.

Kogan había llegado a Manizales durante la noche del domingo y, al día siguiente, se encontraba desayunando cuando comenzó a percibir el movimiento provocado por el terremoto. En medio de la emergencia, una estructura se derrumbó y dejó expuestas varias colmenas.

Las abejas comenzaron entonces a dispersarse y atacaron a las personas que estaban en el lugar. “Empezaron a haber miles y miles, y eso llevó a un griterío doble, por un lado el terremoto, y por el otro las abejas”, recordó el director teatral sobre la particular situación que atravesó.

Las picaduras y el traslado al hospital

Kogan recibió numerosas picaduras en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Poco después del ataque comenzó a experimentar diferentes síntomas, entre ellos dolor de cabeza, vómitos, diarrea y una fuerte sudoración, publicó marplatense 0223.

En el hospital recibió medicación y permaneció durante algunas horas bajo observación médica hasta que su cuadro se estabilizó. La cantidad de picaduras había generado preocupación entre los profesionales que lo atendieron.

“El médico me dijo: ‘Si hubiese sido alérgico a algo, se hubiese muerto en cinco minutos’, porque fue muy grande la cantidad de abejas”, relató Kogan en declaraciones a Extra FM.

Suspendieron las actividades tras el terremoto

Además de las consecuencias materiales y personales ocasionadas por el movimiento sísmico, el terremoto alteró completamente la agenda que el argentino tenía prevista durante su estadía en Colombia.

Según explicó, después del sismo fueron suspendidas las actividades programadas en Manizales. Tras superar el terremoto y el ataque del enjambre, Kogan comenzó las gestiones para adelantar su regreso al país.

“Todo lo programado se suspendió, ahora estoy tratando de cambiar el pasaje para volver a la Argentina”, concluyó el director teatral.