Lionel Messi despidió a su padre: “No sé qué voy a hacer sin vos”

Lionel Messi despidió públicamente a su padre, Jorge Messi, quien falleció el sábado a los 68 años, con una extensa y emotiva carta publicada este miércoles en sus redes sociales. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido”, comenzó el capitán de la Selección argentina.

El futbolista había viajado desde Estados Unidos hacia Rosario para acompañar a su familia y participar de la despedida de su padre. La ceremonia se desarrolló de manera privada, con familiares y allegados, en un cementerio de Pérez, localidad ubicada en cercanías de Rosario.

Días después de aquella despedida, Messi decidió expresar públicamente su dolor. En su mensaje repasó la relación que mantuvo con Jorge durante toda su vida y reveló detalles de los últimos meses, atravesados por los problemas de salud de su padre.

El Mundial y una promesa que no pudo cumplir

Uno de los pasajes centrales de la publicación estuvo dedicado al último Mundial. Messi contó que su padre le había pedido especialmente que disputara el torneo y que su estado de salud empeoró pocos días antes del comienzo de la competencia.

El capitán reveló que esperaba que Jorge pudiera recuperarse y viajar para presenciar la final. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, recordó.

También relató que, después de cada encuentro, esperaba el mensaje de su padre y que su ausencia le permitió dimensionar la gravedad de la situación que atravesaba.

Messi aseguró que pretendía ganar aquella final para llevarle el trofeo, pero recordó las dificultades físicas que atravesó durante el partido. “Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, expresó.

“Fuiste papá, amigo y representante”

En otro tramo de la carta, Messi puso en duda cuánto tiempo más continuará jugando profesionalmente al fútbol. “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, manifestó.

El rosarino también recordó su infancia y el acompañamiento permanente de Jorge durante sus primeros años como futbolista. Contó que su padre lo llevaba a los entrenamientos después de trabajar y que nunca faltaba a sus partidos.

“Fuiste papá, amigo y representante”, resumió Messi al describir el lugar que Jorge ocupó durante su vida y su carrera deportiva.

Además, destacó que muchas de las enseñanzas recibidas de sus padres forman parte actualmente de la crianza de sus propios hijos. Cerró su mensaje con una despedida: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

El posteo completo de Lionel Messi

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.