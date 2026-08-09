Lionel Messi despidió a su papá Jorge en una ceremonia íntima junto a su familia

Uno de los carteles que dejaron para Messi en el cementerio

Lionel Messi despidió a su papá Jorge este domingo en una ceremonia íntima que reunió a familiares y allegados en el cementerio El Prado, ubicado en las afueras de Rosario. El capitán de la Selección Argentina había arribado al país durante la noche del sábado acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Jorge Horacio Messi murió el sábado 8 de agosto a los 68 años, luego de atravesar durante los últimos meses una enfermedad. Tras conocerse la noticia, Lionel emprendió rápidamente el regreso desde Estados Unidos para acompañar a su familia y participar del último adiós.

La despedida comenzó durante la noche del sábado y continuó este domingo bajo un estricto esquema de privacidad. De acuerdo con la información difundida, la ceremonia se desarrolló en el cementerio privado El Prado, situado sobre la ruta nacional 33, al oeste de Rosario.

El Prado, el cementerio elegido por la familia Messi para despedir los restos de Jorge (fuente ElDoce)

Una ceremonia bajo máxima reserva

La familia Messi buscó mantener la despedida dentro de la mayor intimidad posible y con la presencia exclusiva de familiares y personas cercanas. Incluso desde la organización solicitaron a los medios de comunicación que no utilizaran drones sobre el cementerio para preservar la privacidad de los presentes.

Lionel Messi llegó a Rosario durante las últimas horas del sábado junto a su esposa y sus tres hijos. El viaje se produjo después de que fuera desafectado de sus compromisos deportivos con Inter Miami para poder regresar inmediatamente a la Argentina.

En los alrededores del cementerio también se registraron muestras de afecto hacia la familia. Vecinos y seguidores del capitán argentino dejaron carteles, flores y coronas con mensajes de acompañamiento. “Fuerza familia Messi” fue una de las expresiones que pudo observarse en el lugar.

Los homenajes de los fanáticos

Las muestras de cariño también llegaron hasta la vivienda donde Lionel Messi pasó parte de su infancia. Tras conocerse la muerte de Jorge, fanáticos del fútbol se acercaron hasta el lugar y colocaron banderas como forma de acompañar al futbolista y a sus seres queridos.

El movimiento alrededor del cementerio se mantuvo bajo fuertes medidas de seguridad, mientras la familia atravesaba uno de sus momentos más dolorosos alejada de la exposición pública.

La noticia generó además numerosas expresiones de acompañamiento provenientes del mundo del fútbol. Compañeros y amigos del capitán argentino hicieron llegar sus condolencias, mientras algunos integrantes de la Selección Argentina tenían previsto acercarse personalmente a Rosario.

Jugadores de la Selección acompañarán a Messi

Leandro Paredes, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del seleccionado nacional, anticipó después del partido entre Boca y Vélez que buscaría acompañarlo junto con otros compañeros.

“No pude hablar con él. Sé que está viajando, así que estoy esperando a que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí”, expresó Paredes.

El mediocampista mantiene una estrecha relación con Messi, con quien no solo compartió años en la Selección Argentina, sino también su paso por el Paris Saint-Germain. Su mensaje reflejó el acompañamiento del grupo que compartió con el capitán algunos de los mayores logros deportivos de los últimos años.

Así quedó el altar que los fanáticos crearon en memoria de Jorge Messi (foto Reuters)

El último adiós a Jorge Messi

Jorge Messi acompañó durante décadas la trayectoria profesional de su hijo y tuvo un rol central en diferentes etapas de su carrera. Su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre seguidores del futbolista argentino.

La ceremonia prevista para este domingo se desarrolló lejos de actos multitudinarios y con la intención de preservar a los integrantes de la familia. Según la información disponible, la despedida finalizaría cerca del mediodía.

Mientras tanto, las muestras de acompañamiento continuaron tanto en las inmediaciones del cementerio como en distintos puntos vinculados con la historia familiar de Lionel Messi. El capitán argentino permaneció acompañado por Antonela, sus hijos y sus seres queridos durante el último adiós a su padre.