Así quedaron las tablas del Clausura: River sigue último y Vélez sacó ventaja ante Boca

La tabla del Torneo Clausura 2026 comenzó a tomar forma después de buena parte de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha, que dejó realidades muy diferentes para los principales equipos. River volvió a perder, continúa último y todavía no convirtió goles, mientras que Vélez empató con Boca y sostuvo su ventaja sobre el Xeneize en la tabla anual.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet cayó por 1-0 frente a Tigre y profundizó un comienzo muy adverso: sufrió cuatro derrotas en igual cantidad de presentaciones y no consiguió marcar goles. De esta manera, permanece en el último lugar de su zona, publicó Clarín.

Boca, por su parte, igualó 1-1 con Vélez en la cancha de Huracán, donde actuó como local. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena necesitaba ganar para acercarse al Fortín en la tabla anual, pero el reparto de puntos mantuvo la diferencia entre ambos.

Vélez lidera y River continúa en el fondo

Con el empate frente a Boca, Vélez alcanzó los 10 puntos y quedó como líder de la Zona A. El Fortín, además de su buen desempeño en el Clausura, continúa ubicado entre los principales protagonistas de la clasificación general de la temporada.

En la Zona B, Argentinos Juniors y Barracas Central tenían la posibilidad de ampliar su ventaja durante la jornada del domingo. El Bicho debía recibir a Racing, mientras que Barracas visitaría a Gimnasia y Esgrima La Plata.

La contracara volvió a ser River. El Millonario quedó último luego de caer frente a Tigre y extendió una racha que marcó un inicio inédito: perdió los cuatro partidos disputados en el certamen y no pudo convertir.

Boca dejó pasar una oportunidad en la tabla anual

El empate también tuvo consecuencias importantes en la clasificación acumulada. Independiente Rivadavia se mantenía como líder de la tabla anual con 41 puntos, mientras que Vélez llegó a 38 y quedó a tres unidades.

Argentinos Juniors también acumulaba 38 y tenía la posibilidad de alcanzar al conjunto mendocino si conseguía derrotar a Racing. Más atrás aparecían Boca y Rosario Central, ambos con 35 unidades, mientras que Estudiantes sumaba 34.

River quedó considerablemente más relegado en esa pelea. El conjunto de Coudet acumulaba 29 puntos y se encontraba en la undécima posición de la tabla anual, por lo que necesitaba comenzar a sumar para acercarse a los lugares de clasificación internacional.

Los resultados de la cuarta fecha

La jornada había comenzado el viernes con las victorias de Rosario Central e Independiente Rivadavia. El Canalla derrotó 2-1 a Aldosivi, mientras que la Lepra mendocina se impuso por el mismo resultado ante Estudiantes de Río Cuarto.

Durante el sábado, Sarmiento de Junín consiguió un importante triunfo como visitante al superar 2-1 a Atlético Tucumán. Tigre venció 1-0 a River y profundizó la crisis deportiva del conjunto de Núñez.

Además, Platense derrotó por la mínima diferencia a Independiente, mientras que Instituto se impuso 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza en Alta Córdoba.

Cómo continúa el Torneo Clausura

La cuarta fecha continuará este domingo con varios encuentros. Desde las 15, San Lorenzo recibirá a Huracán, mientras que a las 17.45 se disputarán Gimnasia de La Plata-Barracas Central y Defensa y Justicia-Newell's.

A las 20.15 llegará otro de los partidos destacados de la jornada, cuando Argentinos Juniors reciba a Racing en La Paternal. El resultado tendrá incidencia directa tanto en la Zona B como en la clasificación anual.

El lunes, Banfield enfrentará a Belgrano desde las 19 y Unión recibirá a Central Córdoba a partir de las 21.15. La cuarta fecha finalizará el martes a las 21 con el encuentro entre Talleres y Lanús.

La pelea por la permanencia

Además de la disputa por el Clausura y la clasificación a las competencias internacionales, los puntos también resultan determinantes para los equipos comprometidos con el descenso.

Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi aparecen entre los conjuntos más complicados tanto en la tabla anual como en la de los promedios. Ambos iniciaron la fecha el viernes y sufrieron derrotas como visitantes, por lo que no lograron mejorar su situación.

La tabla anual se conforma con los puntos obtenidos durante el Apertura y el Clausura y tendrá incidencia en la definición de la temporada. Además de la lucha en la parte alta, será determinante para establecer clasificaciones a las copas internacionales de 2027 y los descensos a la Primera Nacional.

De esta manera, mientras Vélez sostuvo su buen presente y consiguió mantener a Boca a distancia, River quedó obligado a reaccionar después de un arranque de Clausura marcado por cuatro derrotas consecutivas y una preocupante falta de gol.