Homenaje al Indio Solari: músicos celebraron su legado con un festival en el anfiteatro

El homenaje al Indio Solari tuvo su celebración musical este sábado en la explanada del anfiteatro de Paraná, donde artistas locales y seguidores se reunieron para recordar la trayectoria y el legado del músico. La propuesta formó parte de una jornada dedicada a destacar su vínculo con la capital entrerriana y contó con diferentes versiones de canciones que marcaron su extensa carrera.

Las actividades habían comenzado durante la tarde con un acto de inauguración de una placa y continuaron desde las 19 con las presentaciones musicales. La programación incluyó distintas expresiones artísticas inspiradas tanto en la etapa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en la posterior carrera de Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Foto: Elonce.

Fabricio Retamal, uno de los impulsores de la iniciativa, destacó ante Elonce el significado que adquirió la figura del músico para distintas generaciones. “Se lo merece el Indio. Trascendió en lo artístico y le llegó el corazón a millones de argentinos que amamos su obra”, expresó.

Más de 20 músicos participaron de la propuesta

Retamal explicó que el encuentro incorporó diferentes estilos y formatos para recorrer el repertorio del artista. Entre las propuestas estuvo Escaramancia, con una combinación de danza y tango, además de versiones acústicas y una formación especialmente preparada para reproducir el sonido asociado a la obra de Solari.

Uno de los momentos centrales estuvo protagonizado por la denominada “Jam Ricotera”, que reunió a más de 20 músicos paranaenses sobre el escenario. “Armamos una especie de la pesada del rock and roll de los 70, pero ahora una pesada ricotera -que se denomina la Jam ricotera-, que tenemos más de 20 músicos paranaenses en escena”, detalló Retamal.

Foto: Elonce.

El organizador también recordó cómo comenzó su vínculo personal con la música del Indio. “Y desde el año '90, a partir del año 1990 que tomo contacto con el Indio, a través de mi hermano menor, que él empezó con Los Redonditos”, relató.

El vínculo del Indio Solari con Paraná

Por su parte, Ileana Almirón destacó el significado que tuvo para los organizadores reconstruir los primeros años de Solari y reivindicar su relación con Paraná. “La verdad que para nosotros este momento es un orgullo enorme porque el primer disparador que a nosotros nos atraviesa es pensar más allá de que el Indio nació acá en Paraná, ¿por qué es tan paranaense?”, sostuvo ante Elonce.

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Almirón hizo referencia a distintos lugares vinculados con los primeros años del artista y a la investigación desarrollada para recuperar esa historia. “Y esto de que él haya nacido, que haya armado sus primeras bandas, sus primeros acordes, la primera melodía en la Plaza de Mayo, que es una plaza tan significativa para los paranaenses”, manifestó.

En ese sentido, agregó: “Un poco Fabri también siempre lo cuenta a la vez que surge toda la investigación y que confirmamos que el Indio nace en el Correo, que él escuchaba la orquesta en LT14, que su escenario también era la tapa del Diario Uno, que respiraba el aire de nuestra ciudad”.

Foto: Elonce.

Un legado que atravesó generaciones

La referente consideró que el reconocimiento también permitió poner en valor el potencial artístico de la capital provincial. “Para nosotros es un orgullo enorme, más allá de todo lo que lo que representa al Indio, que atraviesa muchísimas generaciones y que nos deja un legado enorme”, señaló.

Foto: Elonce.

Asimismo, remarcó la importancia de conservar esa memoria cultural y transmitirla hacia las nuevas generaciones. “También está la responsabilidad de decir que en Paraná nacen artistas de una talla enorme que lo podemos ver a través del Indio, de que hay muchos talentos y que nosotros somos guardianes de esa memoria y que tenemos que proyectarla hacia un futuro”, afirmó.

Durante la jornada también se destacó la manera en que las canciones de Solari fueron transmitiéndose entre generaciones. Uno de los participantes resumió ese sentimiento al expresar: “Es mucho orgullo como paranaense, (genera) mucha emoción con cada una de sus canciones, su sensibilidad, su rebeldía en las letras y también lo que trasladó al público, tanto a nuestros padres que nos hicieron heredar sus letras, sus canciones, como también la juventud que también lo está conociendo de a poco y que va heredando esta pasión de sus letras y también de su música, que es también lo que va influenciando”.

Una jornada de encuentro en el anfiteatro

Los organizadores recordaron que el festival se sumó a otras actividades que habían desarrollado previamente en diferentes espacios culturales de Paraná. Entre ellas mencionaron peñas realizadas en Casa Encendida y en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, como parte de una iniciativa destinada a mantener presente la obra y la historia del músico.

Foto: Elonce.

Sobre el encuentro en el anfiteatro, uno de los impulsores señaló: “Y ahora llegamos con este evento que ya teníamos preparado antes que se nos fuera para siempre al otro plano y que, de alguna manera, es una comunión de las generaciones que estamos ahora mismo en uno de los lugares que es un pulmón verde de la ciudad de Paraná y también arquitectónico como es el Anfiteatro”.

De esta manera, el festival combinó música, danza, recuerdos y testimonios alrededor de una figura que marcó distintas etapas del rock argentino. El homenaje reunió a artistas y público en torno a las canciones del Indio Solari y, al mismo tiempo, buscó recuperar y mantener vigente su vínculo con Paraná.