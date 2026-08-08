Emotivo homenaje a Stefanía Sosa: Desplegaron una bandera para pedir justicia en la previa de un partido

Un homenaje a Stefanía Fernández Sosa y un pedido de Justicia marcaron la previa del encuentro de fútbol femenino Sub 16 entre Atlético Paraná y Escuela River. La mujer de 35 años murió como consecuencia del grave choque ocurrido el 1º de agosto en avenida Circunvalación y Churruarín, en Paraná, y era madre de Sofía Pérez, jugadora de la categoría juvenil.

Antes del comienzo del partido, las protagonistas compartieron un sentido momento de respeto y acompañamiento hacia Sofía y sus seres queridos. La escena trascendió lo estrictamente deportivo y reflejó el respaldo hacia la joven futbolista y su familia.

Durante el homenaje desplegaron una bandera-cartel con un mensaje vinculado directamente con la causa judicial por la muerte de Stefanía: “Justicia por Stefanía. Condena justa. No al juicio abreviado”. La imagen fue compartida por la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), que también expresó públicamente sus condolencias.

“Un gesto que trasciende el fútbol”

“Un gesto que trasciende el fútbol”, manifestó la Liga Paranaense de Fútbol al difundir el momento vivido en la previa del encuentro correspondiente a la categoría Sub 16 femenina.

“En la previa del encuentro de Sub 16 femenino entre Atlético Paraná y Escuela River, se vivió un sentido momento de respeto y acompañamiento por el fallecimiento de Stefanía Fernández Sosa, mamá de Sofía Pérez, jugadora de la categoría juvenil de Atlético Paraná”, expresó la entidad.

Además, desde la Liga señalaron: “Desde la Liga Paranaense de Fútbol acompañamos a Sofía, a sus seres queridos y a toda la familia de Atlético Paraná en este difícil momento. Nuestras condolencias y fuerzas para toda la familia”.

El choque fatal ocurrió el 1º de agosto

Stefanía Fernández Sosa, de 35 años, murió como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el choque registrado el sábado 1º de agosto, en la intersección de avenida Circunvalación y Churruarín, en Paraná.

La mujer viajaba junto a sus padres cuando el vehículo en el que se trasladaban protagonizó el violento impacto en el que estuvo involucrada una Toyota SW4. Ellos también resultaron heridos y debieron recibir asistencia médica.

Por el hecho permanece detenido Miguel Aníbal Núñez, conductor de la Toyota SW4 involucrada en el choque. La Justicia dispuso que cumpla 40 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación para establecer las responsabilidades en el siniestro vial fatal.

La causa judicial y el reclamo por Stefanía

El fiscal Laureano Dato le atribuyó a Núñez el delito de homicidio imprudente agravado por la conducción antirreglamentaria. La imputación tuvo en consideración elementos incorporados a la investigación relacionados con el exceso de velocidad y la alcoholemia positiva informada en la causa.

Mientras avanza el expediente judicial, familiares y allegados de Stefanía hicieron público su reclamo para que el caso llegue a una condena que consideren acorde a la gravedad del hecho.