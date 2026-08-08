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Policiales Investigan las circunstancias

Una discusión terminó con el robo de un auto y una persecución hasta San Benito

El propietario descendió del vehículo durante una discusión registrada en la zona de calles Jorge Newbery y José Arévalo. Otra persona aprovechó ese momento para llevárselo, pero finalmente lo abandonó tras ser perseguida.

8 de Agosto de 2026
Auto robado y abandonado en San Benito.
Auto robado y abandonado en San Benito.

El propietario descendió del vehículo durante una discusión registrada en la zona de calles Jorge Newbery y José Arévalo. Otra persona aprovechó ese momento para llevárselo, pero finalmente lo abandonó tras ser perseguida.

Una pelea registrada en la zona de calles Jorge Newbery y José Arévalo, en Paraná, terminó con el robo de un auto y una persecución que se extendió hasta las inmediaciones del ingreso a San Benito. La Policía trabaja para determinar qué originó el enfrentamiento.

 

El episodio involucró a un Volkswagen Gol gris. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Departamental de Paraná, el propietario descendió del rodado mientras se desarrollaba una discusión en la vía pública.

 

 

En esas circunstancias, otra persona habría aprovechado que el vehículo estaba desocupado para subir y escapar. Por el momento, no se estableció si quienes participaron del altercado se conocían previamente.

 

El propietario comenzó a perseguir el vehículo

 

Tras advertir la sustracción, el damnificado solicitó ayuda a otro conductor que circulaba circunstancialmente por el lugar. Ambos iniciaron una persecución para intentar recuperar el auto.

 

El recorrido continuó por calle Jorge Newbery en dirección hacia San Benito. Mientras avanzaba el seguimiento, se dio aviso a la Policía sobre lo ocurrido y sobre el desplazamiento del rodado sustraído.

 

 

Finalmente, el vehículo fue abandonado en cercanías del acceso a la localidad. Personal policial llegó hasta ese sector y encontró el Volkswagen Gol sin sus ocupantes.

 

Analizan las cámaras de seguridad

 

Los investigadores comenzaron a relevar las cámaras instaladas en la zona donde se produjo la pelea y a lo largo del trayecto realizado. Las imágenes serán utilizadas para reconstruir la secuencia e identificar a las personas involucradas.

 

 

Una de las hipótesis que se intenta establecer es si el conflicto comenzó por una maniobra de tránsito. Tampoco se descarta que la discusión se hubiera originado anteriormente y continuara en la intersección donde fue sustraído el auto.

 

La investigación permanece abierta y, hasta el momento, no se informaron detenciones. También se busca establecer si el vehículo presentó daños o si faltaba algún elemento de su interior cuando fue localizado.

Temas:

Auto Robo San Benito persecución Paraná
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