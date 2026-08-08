River visita a Tigre en busca de su primer triunfo del semestre: hora, TV y formaciones

River visitará a Tigre este sábado desde las 17 en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido será dirigido por Andrés Gariano y contará con Yamil Possi como responsable del VAR.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet todavía no consiguió victorias durante el segundo semestre y viene de perder 1-0 ante Rosario Central en el Monumental. El equipo necesita mejorar su rendimiento antes de enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Marcos Acuña y Mauro Arambarri no estarán disponibles por lesión. En cambio, Ángel Correa se recuperó y podría regresar al once inicial, mientras que Francisco Ortega tendría su estreno como titular después de incorporarse al club.

Las probables formaciones

La probable alineación de River tendría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. El entrenador es Eduardo Coudet.

Tigre llega después de eliminar a Nacional de Uruguay en la Copa Sudamericana, vencer a Racing en Avellaneda y empatar frente a Belgrano. El equipo conducido por Diego Dabove buscará mantenerse invicto por tercer encuentro consecutivo.

El partido se jugará en la cancha de Tigre.

El Matador formaría con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso y Nahuel Banegas; Jalil Elías y Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera y Santiago López; Ignacio Russo.

Hora, televisión y antecedentes

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria de Tigre por 4-1. Tiago Serrago, David Romero e Ignacio Russo, en dos ocasiones, marcaron los goles del conjunto de Victoria.

Los dos equipos también deberán disputar compromisos internacionales durante la próxima semana. Mientras el Millonario enfrentará a Independiente Santa Fe, Tigre jugará ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.

El encuentro entre Tigre y River comenzará a las 17 y será transmitido por TNT Sports Premium.

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