Secuestraron 150 envoltorios de cocaína y cartuchería en Concordia: un hombre fue detenido

El secuestro de 150 envoltorios de cocaína en Concordia se produjo durante un procedimiento policial realizado en la tarde de este viernes en inmediaciones de calles Córdoba y 57. Como resultado del operativo, un hombre mayor de edad quedó detenido.

Según fuentes policiales, personal de la Sección Motorizada desarrollaba tareas preventivas en la zona cuando identificó a dos hombres, uno de ellos menor de edad, y a una mujer que se encontraban en la vía pública.

Durante la intervención, los efectivos detectaron elementos presuntamente relacionados con el fraccionamiento de sustancias estupefacientes. Ante esta situación, avanzaron con el procedimiento y dieron intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Cocaína, marihuana, dinero y cartuchería

Como resultado del operativo, la Policía secuestró 150 envoltorios que contenían cocaína, además de otros paquetes con marihuana. También fueron incautados una balanza de precisión, un teléfono celular y dinero en efectivo.

A esos elementos se sumó el hallazgo de cartuchería de distintos calibres. Entre las municiones secuestradas se encontraron cartuchos calibre .308 Auto CBC y calibre .22, que quedaron a disposición de la Justicia junto con el resto de los elementos incorporados a la investigación.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los operativos preventivos que la fuerza lleva adelante en distintos sectores de Concordia. Las actuaciones quedaron bajo conocimiento de la Fiscalía interviniente.

Un hombre quedó detenido

Por disposición del fiscal Martín Núñez, el hombre mayor de edad fue detenido por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, se dispuso la correcta identificación de las demás personas involucradas en el procedimiento, entre ellas el adolescente y la mujer que se encontraban en el lugar al momento de la intervención policial.

La investigación continuará para establecer las circunstancias vinculadas con los elementos secuestrados y determinar las eventuales responsabilidades de las personas identificadas.