Frío polar: dos refuerzos harán caer las temperaturas y anticipan heladas en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El frío polar avanzará con dos nuevos impulsos durante el fin de semana y provocará bajas sensaciones térmicas en el centro del país. En Entre Ríos se esperan mañanas muy frías y temperaturas mínimas que podrían rondar los 4 °C, según el pronóstico del SMN.
El frío polar volverá a ganar protagonismo durante el fin de semana en Argentina, con el ingreso de dos refuerzos de aire frío que harán descender las temperaturas en buena parte del centro y norte del territorio nacional. En Entre Ríos, el cambio se traducirá en jornadas con bajas temperaturas, viento y mañanas particularmente frías, mientras que el comienzo de la próxima semana podría presentar las marcas térmicas más bajas.
La situación estará asociada a un sistema de baja presión que, luego de atravesar la Cordillera de los Andes, volverá a organizarse y profundizarse sobre aguas del océano Atlántico. Ese proceso favorecerá dos pulsos sucesivos de aire de origen polar: el primero ingresará durante el sábado y el segundo lo hará el domingo.
El primer avance comenzará a sentirse desde la noche de este viernes en el sur de Cuyo y La Pampa. Durante el sábado se extenderá por la franja central del país acompañado por fuertes vientos del sector sur y ráfagas. En algunos puntos de Cuyo y Córdoba, las velocidades podrían superar los 90 kilómetros por hora.
El frío llegará a Entre Ríos durante el fin de semana
En Entre Ríos, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana sin precipitaciones significativas y con temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día. Para Paraná, este sábado 8 se prevé una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 16 °C, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente despejado.
Además, durante la tarde del sábado el viento podría cobrar intensidad en la capital entrerriana. El organismo nacional prevé velocidades sostenidas de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, según el reporte meteorológico observado este viernes.
Para el domingo 9, en tanto, el SMN pronostica una nueva caída de la temperatura mínima en Paraná, que podría alcanzar los 4 °C, mientras que la máxima se ubicaría alrededor de los 13 °C. El cielo presentaría condiciones variables, con momentos despejados y otros con mayor nubosidad, pero nuevamente sin probabilidades relevantes de lluvias.
Un segundo ingreso de aire polar profundizará el descenso
El segundo refuerzo de aire frío polar está previsto para el domingo y volverá a avanzar sobre el centro de Argentina. Este nuevo pulso favorecerá la persistencia de viento del sector sur y mantendrá bajas las sensaciones térmicas, mientras que en Cuyo y distintos sectores de la región Pampeana podrían registrarse heladas durante la mañana.
Las condiciones más inestables se concentrarán principalmente sobre la costa sur bonaerense, donde se esperan chaparrones. En el norte argentino, el descenso térmico será menos pronunciado, aunque también se percibirá el cambio de masa de aire. Para el norte de Misiones, además, se mantiene la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.
En territorio entrerriano, la combinación de cielo con escasa nubosidad, aire frío y temperaturas cercanas a los 4 °C podría generar un amanecer muy frío el domingo. Las condiciones deberán seguirse con atención especialmente en áreas rurales y bajas, donde habitualmente las temperaturas pueden resultar inferiores a las registradas en zonas urbanizadas.
El lunes podría ser una de las mañanas más frías
El comienzo de la próxima semana mantendrá el escenario invernal. Para Paraná, el SMN anticipa el lunes 10 una mínima cercana a los 4 °C y una máxima de aproximadamente 11 °C. La jornada se presentaría con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, dentro de un contexto de mayor estabilidad atmosférica.
A nivel nacional, el lunes aparece como el día más frío de esta secuencia, especialmente sobre el centro argentino. Se esperan heladas más generalizadas e intensas en sectores de Cuyo y de la región Pampeana, favorecidas por el ingreso de aire polar y la posterior disminución de la nubosidad.
El frío continuará durante los días siguientes en Entre Ríos, aunque con una lenta recuperación de las temperaturas. Para el martes 11, el pronóstico en Paraná indica valores aproximados de entre 5 °C y 12 °C, mientras que el miércoles 12 la mínima rondaría los 6 °C y la máxima alcanzaría los 11 °C. De esta manera, las mañanas frías persistirán durante buena parte de la próxima semana, luego de los dos refuerzos polares previstos para el fin de semana.