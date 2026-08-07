Un árbol cayó sobre el ala de Maternidad del Hospital Centenario

Un árbol de gran porte cayó sobre el ala de Maternidad del Hospital Centenario de Gualeguaychú y obligó a desplegar un operativo durante la madrugada y la mañana de este viernes para retirar sus restos. Pese a la magnitud del episodio, no se registraron personas heridas y los informes preliminares indicaron que el edificio no sufrió daños estructurales de gravedad.

Personal de la Dirección Municipal de Espacios Verdes intervino durante la madrugada para comenzar con la remoción del ejemplar y liberar el sector afectado.

En el momento de la emergencia también colaboraron Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el retiro de las ramas de mayor tamaño que habían quedado apoyadas sobre el techo del edificio, informó R2820.

El operativo para retirar el árbol

Las tareas continuaron durante la mañana de este viernes y requirieron la utilización de una retroexcavadora equipada con pala frontal para remover los restos de mayor porte.

El operativo permitió retirar progresivamente el tronco y las ramas que habían caído sobre el sector de Maternidad, mientras se evaluaba el estado del inmueble tras el impacto.

De acuerdo con los primeros informes, la estructura del ala afectada no presentó daños de consideración y tampoco hubo pacientes, trabajadores ni otras personas lesionadas como consecuencia de la caída.

Las causas de la caída

El ejemplar tenía sus raíces deterioradas y había perdido consistencia como consecuencia de su estado y la falta de humedad. A esa situación se sumaron las condiciones meteorológicas registradas durante el jueves.

Según se informó, la tormenta ocurrida al mediodía terminó de debilitar la base del árbol, que posteriormente cedió y cayó sobre parte del edificio hospitalario.

Se trataba de una tipa, una especie caracterizada por alcanzar grandes dimensiones y desarrollar una copa amplia. Es utilizada habitualmente en el arbolado urbano por la importante sombra que proporciona.