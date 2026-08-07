Celebraciones en honor a San Cayetano: “Es un día para pedir, pero también para agradecer”

La celebración de San Cayetano se desarrolla este viernes con numerosas muestras de fe en torno a la parroquia dedicada al patrono del pan y del trabajo. Durante la jornada, fieles, familias y servidores se acercan al templo, mientras se ultiman los preparativos para la tradicional procesión y la misa previstas a partir de las 15:30.

La procesión partirá desde la Parroquia San Cayetano y recorrerá calles Los Constituyentes, Don Bosco, Suipacha y Gómez del Río, para posteriormente regresar al templo. Elonce transmitirá la peregrinación y la misa central, como lo realiza tradicionalmente durante esta celebración.

Desde las primeras horas del día, las inmediaciones de la parroquia comenzaron a recibir a devotos. Algunos llegaron para participar de las celebraciones religiosas y otros se sumaron como colaboradores de una festividad que cada año moviliza a vecinos de Paraná y de localidades cercanas.

Elonce recorrió el lugar y dialogó con servidores que ofrecían diferentes artículos religiosos vinculados con San Cayetano, entre ellos espigas, estampitas, rosarios, denarios, llaveros, velas, novenas y otras imágenes utilizadas por los fieles para acompañar sus oraciones.

Una tradición familiar alrededor de San Cayetano

Entre los puestos instalados en el lugar se encontraba el de una familia que cada año se suma a colaborar con la organización de la fiesta patronal. “Somos servidores del lugar. Nosotros justo estos tres que estamos somos familia: mi tía, mi hijo y yo”, contó una de las colaboradoras a Elonce.

La mujer explicó que la participación se convirtió en una tradición que atraviesa generaciones. “Siempre todos los años nos disponemos a colaborar con San Cayetano. Somos un grupo de varias chicas que venimos siempre a colaborar”, relató.

Al ser consultados sobre qué representa el santo para ellos, resumieron el sentimiento que los lleva a regresar cada 7 de agosto: “Es una tradición que hacemos todos los años en familia”.

Agradecer por lo recibido

Otra de las servidoras explicó que la jornada no estaba dedicada únicamente a los pedidos relacionados con el trabajo, sino también al agradecimiento. “Es una forma también de agradecer por todo lo que Dios nos da cada día”, expresó en diálogo con Elonce.

Los colaboradores invitaron a los vecinos a participar de las actividades centrales previstas durante la tarde. “Los esperamos, el día está lindo, nada que ver con el día de ayer. Los esperamos a partir de las 15:30, que es la procesión”, señalaron.

Las condiciones meteorológicas acompañaron durante buena parte de la jornada, luego del fuerte temporal que había afectado a Paraná el jueves. Los servidores recordaron, además, las dificultades que habían tenido durante la celebración del año anterior debido a las bajas temperaturas y el viento.

San Cayetano: fieles se preparan para la tradicional procesión

Mesas dulces y trabajo de los servidores

La actividad alrededor de la parroquia incluyó además puestos gastronómicos y mesas dulces atendidas por integrantes de diferentes comunidades religiosas.

Una de las colaboradoras contó a Elonce que había comenzado su tarea desde temprano. “Estoy en la parte de las mesas dulces. Entregamos todo este día desde las 8, 8:30, hasta la finalización de la procesión”, explicó.

La mujer pertenece a la comunidad Nuestra Señora de la Esperanza y se acercó especialmente para acompañar la celebración de San Cayetano. También destacó la presencia de personas provenientes de distintos lugares para participar de la fiesta.

“Venimos a acompañar a nuestra parroquia y queremos decirles a todas las personas que sientan ese amor que uno transmite. Los esperamos”, manifestó.

Procesión y misa desde las 15:30

El momento central de la celebración estaba previsto para la tarde, cuando los fieles comenzarían a concentrarse para participar de la procesión y posteriormente de la misa.

La expectativa era que la concurrencia aumentara significativamente con el paso de las horas, especialmente por la llegada de devotos que cada 7 de agosto cumplen con la tradición de acercarse al templo para agradecer o pedir por trabajo.

San Cayetano es reconocido dentro de la Iglesia Católica como patrono del pan y del trabajo, motivo por el cual su festividad tiene una fuerte convocatoria en Argentina. Espigas, panes e imágenes del santo forman parte de las expresiones tradicionales que acompañan la jornada.

Cortes y restricciones de tránsito

Ante la llegada de fieles, se dispuso además un operativo especial en las inmediaciones del templo ubicado en calles Ayacucho y Fraternidad. Durante la jornada hubo restricciones para la circulación vehicular y presencia de inspectores municipales.

Los cortes alcanzaron las calles lindantes a la parroquia, por lo que se recomendó a quienes concurrieran en vehículos particulares tener en cuenta las modificaciones antes de llegar al lugar.

También se contempló especialmente la presencia de adultos mayores, muchos de los cuales comenzaron a acercarse con anticipación para evitar las mayores concentraciones previstas para la tarde.

De esta manera, la celebración de San Cayetano vuelve a reunir fe, tradición y agradecimiento en Paraná, con servidores y familias preparando cada detalle para uno de los momentos centrales de la jornada: la procesión y la misa en honor al patrono del pan y del trabajo.