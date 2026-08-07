Los horarios de las misas y la procesión para celebrar a San Cayetano en Paraná

Este viernes 7 de agosto, se conmemora a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo y uno de los santos más venerados en la Iglesia Católica.

En la ciudad de Paraná se realizan misas en distintos horarios y la tradicional procesión por las inmediaciones de la Parroquia San Cayetano.

Bajo el lema “San Cayetano nos ayuda a ser más humanos”, las actividades se desarrollan en el templo ubicado en calles Ayacucho y Fraternidad. Tras la celebración de la primera misa a las 0, habrá otras a las 9:30 y 11.

El momento central comenzará a las 15:30, con la tradicional procesión y posterior misa, mientras que las actividades religiosas continuarán con celebraciones eucarísticas a las 19 y 21.

El recorrido de la procesión

Como ocurre cada año, la celebración reúne a fieles que llegan hasta el barrio San Roque de la capital entrerriana para agradecer y realizar sus pedidos al santo. Desde la comunidad parroquial invitan a los vecinos a sumarse a las actividades luego de transitar los días de la Novena Patronal.

La procesión partirá desde la Parroquia San Cayetano y recorrerá calles Los Constituyentes, Don Bosco, Suipacha y Gómez del Río, para posteriormente regresar al templo. Elonce transmitirá la misa central, como lo realiza tradicionalmente durante esta celebración.

La festividad representa cada 7 de agosto una de las manifestaciones religiosas de mayor arraigo popular vinculadas al pedido y agradecimiento por el trabajo. En Argentina, San Cayetano es reconocido especialmente como patrono del pan y del trabajo, y miles de personas participan cada año de celebraciones en distintos puntos del país.

Quién fue San Cayetano

Cayetano de Thiene nació en Vicenza, Italia, en 1480. Provenía de una familia noble y desarrolló inicialmente una formación vinculada al derecho, pero posteriormente eligió la vida religiosa y fue ordenado sacerdote. Su trayectoria quedó especialmente asociada con la atención de las personas pobres y necesitadas.

El religioso impulsó una vida basada en la austeridad y la confianza en la Providencia. Con el paso de los siglos, su figura adquirió una profunda dimensión popular y su memoria litúrgica quedó establecida el 7 de agosto, fecha de su muerte.

Su devoción alcanzó particular fuerza en Argentina, donde quedó estrechamente relacionada con las necesidades cotidianas de las familias y, fundamentalmente, con los pedidos de pan y trabajo. Cada 7 de agosto, los fieles se acercan a templos y santuarios para pedir, agradecer y renovar sus promesas.