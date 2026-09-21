Patronato empató con Nueva Chicago y se mantiene afuera del descenso

REDACCIÓN ELONCE
Patronato empató 1 a 1 ante Nueva Chicago en Mataderos por la fecha 30 de la Primera Nacional. Renzo Reynaga abrió el marcador de penal, pero un gol en contra de Alan Sosa estableció la igualdad. El Rojinegro quedó un punto por encima de la zona de descenso.
Patronato empató con Nueva Chicago 1 a 1 este lunes por la noche en Mataderos, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional, y consiguió un punto importante en su lucha por mantener la categoría. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes estuvo en ventaja, pero no logró sostenerla durante el complemento.
Renzo Reynaga convirtió de penal el 1 a 0 para el conjunto paranaense a los 27 minutos del primer tiempo. Nueva Chicago reaccionó tras el descanso y encontró la igualdad mediante una desafortunada acción del arquero Alan Sosa, quien terminó introduciendo la pelota en su propio arco.
Con el empate, Patronato llegó a los 31 puntos y se mantuvo fuera de la zona de descenso. El Rojinegro quedó una unidad por encima de Chacarita, que con 30 ocupó el último puesto que determinaba la pérdida de la categoría.
Reynaga puso en ventaja a Patronato
El encuentro comenzó con mucha fricción y pocas situaciones claras. Patronato logró mostrarse algo más peligroso durante los primeros minutos y buscó aprovechar los espacios que dejaba el conjunto de Mataderos.
La oportunidad más clara llegó a los 26 minutos, cuando Franco Meritello peleó una pelota después del rechazo de un tiro de esquina y fue sujetado dentro del área. El árbitro sancionó penal y además amonestó a Bruno Palazzo.
Reynaga se hizo cargo de la ejecución y no falló: eligió el palo derecho, a media altura, mientras Facundo Masuero se arrojó hacia el sector contrario. El delantero puso así el 1 a 0 para Patronato.
"Renzo Reynaga"
Por el gol del jugador de Patronato ante Chicago. https://t.co/Hihk9IaUxb pic.twitter.com/OY276QPS2e— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 21, 2026
Nueva Chicago reaccionó en el complemento
Antes del descanso, Nueva Chicago intentó responder y tuvo algunas aproximaciones, aunque no consiguió vulnerar a la defensa visitante. Patronato también dispuso de una oportunidad con Reynaga, cuyo remate dentro del área pasó muy cerca. El primer tiempo terminó con ventaja mínima para el Rojinegro.
El Torito realizó dos modificaciones para afrontar el complemento y salió con otra intensidad. Antes del primer minuto, Sosa debió abandonar su arco para achicar y contener una llegada peligrosa del conjunto local.
La presión tuvo resultado pocos minutos después. Nueva Chicago probó con un disparo desde afuera del área que parecía controlable para el arquero de Patronato, pero Sosa no consiguió contener la pelota y terminó metiéndola dentro de su propia valla. El inesperado gol en contra estableció el 1 a 1.
Patronato también tuvo chances para ganarlo
El conjunto entrerriano respondió rápidamente. Tras una recuperación de Valentín Pereyra, Patronato construyó una buena acción colectiva con Augusto Picco y Juan Salas, quien envió el centro para Joaquín Barolín. El delantero intentó definir de pecho, pero la pelota no terminó en el arco.
Marcelo Fuentes buscó renovar el ataque y mandó a la cancha a Facundo Heredia por Barolín. El ingresado estuvo muy cerca de marcar en la primera pelota que tocó: apareció sin marca para conectar de cabeza un centro de Salas, aunque su remate salió por encima del travesaño.
El tramo final fue abierto. Dylan Gissi tuvo una oportunidad para Nueva Chicago, mientras que Heredia volvió a inquietar en la respuesta de Patronato. A los 41 minutos, Hernán Rivero bajó una pelota y Juan Barinaga sacó un remate con destino peligroso, pero Gissi apareció para bloquearlo.
Un punto clave en la pelea por la permanencia
En los últimos minutos, Fuentes también dispuso el ingreso de Benjamín Bravo por Pereyra, pero el marcador no volvió a modificarse. El pitazo final confirmó el 1 a 1 y el reparto de puntos en Mataderos.
Patronato se llevó así un empate después de haber estado en ventaja y sumó una unidad fundamental en una tabla ajustada. Con 31 puntos, el conjunto paranaense continuó afuera de la zona de descenso, aunque apenas una unidad por encima de Chacarita.