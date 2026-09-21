Con un gol de penal, Patronato derrota 1-0 a Nueva Chicago en Mataderos

REDACCIÓN ELONCE
Con el objetivo de mantenerse en la Primera Nacional, Patronato tiene un duelo clave por la permanencia ante Nueva Chicago. Seguí las incidencias del partido.
Patronato visita a Nueva Chicago en el marco de la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional en horas de la tarde-noche del lunes. Es un duelo clave para mantener la categoría.
El elenco Rojinegro viene con una campaña irregular con 30 puntos y una derrota por tres o más goles lo pondrá nuevamente en la zona roja.
Por otra parte, su rival tampoco viene con la mejor de las campañas, aunque tiene un poco más de aire y tiene 32 unidades
Seguí las incidencias del partido
Franco Meritello tuvo que ser asistido tras una dura infracción en el área de Patronato, pero el jugador rival no fue amonestado.
A los cinco minutos, Salas pateó desde la medialuna y el remate se fue apenas por arriba del travesaño.
Villarreal ganó por la izquierda y descargó para atrás para Barinaga, pero su disparo fue desviado y sin potencia. Con muy poco, el elenco de Paraná es más que el local.
Partido muy trabado e impreciso en los primeros 16 minutos de la etapa inicial. Por ahora, ni un equipo ni otro logran balancear a su favor el trámite.
A los 24 minutos, llegó un pase de Reynaga al vacío para la carrera de Villarreal, pero lamentablemente el arquero logró despejar con lo justo saliendo de su área.
A los 26 minutos, Meritello peleó tras un rechazo de un tiro de esquina, lo agarraron dentro del área y el árbitro cobró penal. Palazzo fue amonestado.
Gol de Renzo Reynaga, que eligió el palo derecho a media altura para vencer a Masuero, que se tiró al otro palo.
"Renzo Reynaga" Por el gol del jugador de Patronato ante Chicago. https://t.co/Hihk9IaUxb pic.twitter.com/OY276QPS2e— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 21, 2026
Pereyra presionó y recuperó el balón en terreno rival y fue bajado por Palazzo. El elenco visitante pidió la segunda amarilla, pero el árbitro se opuso.
Barinaga trató de sorprender desde un disparo lejano en una pelota parada, pero el remate se fue por encima del travesaño.
A los 34 minutos, llegó el primer remate serio de Nueva Chicago. Fue sin fuerza a las manos de Alan Sosa.
A los 37 minutos, llegó un centro de Palazzo que bajó Castro y que por muy poco Cardozo no tradujo en gol.
Reynaga respondió al minuto con un remate dentro del área que por muy poco no se tradujo en gol.
Con muy pocas llegadas por ambos lados, concluyó el primer tiempo 1-0 con el gol de Reynaga.
Formaciones confirmadas
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Román Zalazar, Diego Arroyo; Tomás Rodríguez, Alejo González, Evelio Cardozo, Thiago Ocampo; Ramiro Balbuena y Facundo Castro.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Villarreal; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga.