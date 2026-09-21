Adicciones: fortalecen la prevención y alertan por el alcohol y consumos desde los 11 años

La prevención de adicciones en Entre Ríos se fortaleció mediante programas territoriales destinados a capacitar a municipios, organizaciones civiles, iglesias, docentes y vecinos. Las iniciativas abordaron principalmente el consumo de alcohol, cigarrillos, vapeadores y energizantes, además del uso excesivo de pantallas.

El director provincial de Prevención y Control de Adicciones, Pablo Cymbalista, explicó a Elonce que ya surgieron más de 200 proyectos comunitarios y estimó que la cifra podría llegar a 250 antes de finalizar el año.

Según detalló, la estrategia consistió en brindar herramientas para que cada comunidad diseñara sus propias acciones preventivas, teniendo en cuenta las características y problemáticas de su territorio.

Proyectos adaptados a cada localidad

“Nuestra provincia es muy diversa. No es la misma realidad en el norte que en el sur, ni en la costa del Paraná que en la del Uruguay”, explicó Cymbalista.

Por ese motivo, los programas procuraron aprovechar el conocimiento de quienes viven y trabajan en cada localidad.

El funcionario señaló que el involucramiento de las comunidades permitió sostener las propuestas en el tiempo. Algunos de los proyectos surgidos de las capacitaciones provinciales llevaban cerca de un año de funcionamiento.

“Les damos las herramientas para que puedan generar acciones con los recursos disponibles y pensadas para las problemáticas de cada lugar. Eso permite una mayor identificación y hace posible que se sostengan”, indicó.

Alcohol, vapeadores y pantallas

Cymbalista afirmó que el alcohol encabezó las preocupaciones detectadas en el territorio. Le siguieron el cigarrillo, los vapeadores y los consumos digitales, especialmente el uso de pantallas durante la infancia.

En San Benito, uno de los proyectos trabajó sobre la relación de los niños pequeños con los dispositivos electrónicos. La iniciativa fue declarada de interés por el Concejo Deliberante después de que las familias observaran sus resultados.

También se impulsaron actividades relacionadas con el manejo de las emociones, el aprovechamiento del tiempo libre y la recuperación de espacios comunitarios. “Tratamos de llegar antes. El consumo es el emergente, por eso debemos trabajar sobre todo lo que ocurrió previamente”, remarcó.

Prevenir desde las acciones cotidianas

El responsable provincial sostuvo que uno de los primeros objetivos de las capacitaciones fue quitarle a la comunidad el temor a involucrarse en la problemática.

“La complejidad no tiene que ser un obstáculo, sino una oportunidad. Son tantas las cuestiones que entran en juego que todos, desde nuestro lugar, podemos hacer algo”, expresó.

Cymbalista aseguró que la prevención no quedó limitada a los especialistas. La escucha, el acompañamiento y la construcción de vínculos también fueron presentados como herramientas fundamentales.

“El objetivo es que muchas personas lleguen diciendo ‘no sé qué hacer’ y se vayan pensando ‘no sabía que podía hacer tanto’. Desde robarle una sonrisa a alguien hasta darle un abrazo puede ser prevención”, afirmó.

El inicio de los consumos

El funcionario advirtió que algunas lógicas de consumo comenzaron durante los primeros años de la infancia. Mencionó, como ejemplo, la entrega de bebidas energizantes a niños de siete u ocho años durante pijamadas y reuniones.

Según explicó, los menores observaron que los adultos consumían determinadas bebidas en encuentros sociales y comenzaron a asociarlas con la pertenencia, la diversión y el paso hacia una edad mayor.

“Después quieren la bebida de los grandes y así se genera una lógica que achicó mucho la edad. El contacto con sustancias legales o ilegales se produce, en promedio, desde los 11 o 12 años, según el producto”, señaló.

La banalización del alcohol

Cymbalista remarcó que existió una “banalización total” del consumo de alcohol. En las capacitaciones, muchas personas no lo reconocieron como una droga o consideraron que solo se convertía en un problema cuando aparecía el alcoholismo.

“El alcohol siempre es el mismo. Existe mucho marketing y una filosofía de hablar de la cervecita, el traguito o el fernet como si fueran algo menor. Eso genera un aumento del consumo y una mayor accesibilidad”, manifestó.

El funcionario advirtió que las consecuencias se observaron posteriormente en siniestros viales, episodios de violencia y conflictos familiares. Por ese motivo, el alcohol concentró una parte importante de las acciones preventivas desarrolladas en el interior provincial.

El impacto de las redes sociales

Las redes sociales también ocuparon un lugar central dentro de las preocupaciones. Cymbalista explicó que las plataformas difundieron mensajes que vincularon el consumo con la aceptación y la pertenencia a determinados grupos.

“Dicen que si consumís sos parte y, si no, quedás afuera. La gran batalla está entre las lógicas de consumo y las lógicas de cuidado”, sostuvo.

Frente a un entorno digital que no puede ser apagado ni controlado completamente, recomendó acompañar a niños y adolescentes, promover el pensamiento crítico y conversar sobre los contenidos que reciben.

Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones

“La primera lógica de cuidado es la reflexión. Hay que preguntarse si eso que intentan vender o mostrar realmente es el camino”, agregó.

Dónde solicitar orientación

Las personas que necesitaran información u orientación podían comunicarse con la Línea 135, donde brindaban atención profesionales de la salud mental.

También se podía acceder a información mediante la aplicación Mi Entre Ríos y su herramienta de orientación, además de consultar los canales de contacto de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones en la página del Ministerio de Salud provincial.

Cymbalista aclaró que muchas capacitaciones se organizaron a partir de solicitudes de instituciones y gobiernos locales. “Trabajamos mucho a demanda. Pueden comunicarse, buscamos una fecha y realizamos la actividad”, concluyó.