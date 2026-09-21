Semana de la primavera con rápidos cambios de temperatura en Entre Ríos: martes frío y luego, fuerte ascenso térmico

REDACCIÓN ELONCE
El tiempo en Entre Ríos tendrá fuertes cambios esta semana: el martes comenzará con bajas temperaturas y luego se producirá un marcado ascenso térmico. El tiempo estable dominará hasta el viernes, mientras que hacia el domingo podría regresar la inestabilidad.
El tiempo en Entre Ríos tendrá fuertes cambios durante los próximos días, en el marco del ingreso de una masa de aire frío que provocará un marcado descenso térmico en el centro de Argentina. Se anticipa una mañana fría este martes 22 de septiembre, y luegio, las temperaturas comenzarán a recuperarse y el ascenso se profundizará hacia el fin de semana.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde el martes se espera en territorio entrerriano un período de condiciones mayormente estables y sin precipitaciones significativas. La jornada comenzará con temperaturas bajas, mientras que durante la tarde los registros se mantendrán moderados y el cielo oscilará entre despejado y parcialmente nublado.
El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó para Meteored que el fenómeno estará asociado al “avance de una masa de aire frío de origen polar”, que modificará las condiciones sobre buena parte del país. Según indicó, el descenso alcanzará su mayor intensidad durante la madrugada del martes en la región central.
El martes será el momento más frío
El núcleo de las temperaturas más bajas estará principalmente sobre la región Pampeana. De acuerdo con el especialista, se esperan registros cercanos a 2 °C en Santa Rosa, 3 °C en Bahía Blanca y 4 °C en Tandil, mientras que Pergamino y Río Cuarto rondarían los 5 °C. En el norte bonaerense y el sur santafesino las marcas se ubicarían alrededor de los 7 °C.
Además, podrían registrarse heladas de distinta intensidad en sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. De Benedictis explicó que el fenómeno estará favorecido por el enfriamiento radiativo, producto de la combinación de cielo despejado, aire seco y viento más calmo durante las horas nocturnas.
En ese contexto, la temperatura cerca de la superficie podría caer por debajo de los valores medidos a la altura convencional. Esta situación será especialmente seguida por el sector agropecuario, debido a la sensibilidad de algunos cultivos frente a las bajas temperaturas, principalmente aquellos que atraviesan etapas tempranas o críticas de desarrollo, señaló el meteorólogo.
Cuándo comenzará a subir la temperatura en Entre Ríos
El episodio frío tendrá corta duración. Desde el miércoles 23, el viento comenzará a rotar hacia el sector norte y favorecerá el transporte de aire progresivamente más cálido hacia la región central y el Litoral, señaló el especialista en su informe.
En Entre Ríos, el miércoles todavía comenzará con ambiente fresco durante las primeras horas, pero las temperaturas iniciarán una recuperación. Según el panorama del SMN, se mantendrán las condiciones de estabilidad, con cielo entre algo y parcialmente nublado y sin lluvias significativas.
El cambio será más evidente durante el jueves 24. Las máximas volverán a alcanzar valores propios de la primavera y se ampliará considerablemente la diferencia respecto de las temperaturas registradas al comienzo de la semana.
El viernes se sentirá con mayor fuerza el ascenso térmico
Para el viernes 25, el aumento de las temperaturas será todavía más perceptible en Entre Ríos. Se espera una tarde cálida en buena parte de la provincia, mientras persistirá el predominio de condiciones secas.
De esta manera, entre el martes y el viernes habrá una importante amplitud térmica. La provincia pasará de una mañana marcada por el aire frío a jornadas con temperaturas sensiblemente superiores, en una transición que se producirá en apenas algunos días.
El panorama nacional elaborado por Meteored señala que el calentamiento continuará durante el sábado. De Benedictis indicó que el viento norte transportará aire cálido y húmedo hacia el centro y norte argentino, con anomalías térmicas positivas que podrían alcanzar aproximadamente 9 °C en sectores de Córdoba y La Rioja, y alrededor de 8 °C en zonas de Santa Fe.
Cuándo podrían volver las tormentas
El aumento sostenido de las temperaturas estará acompañado por una progresiva incorporación de humedad. Esa combinación comenzará a modificar las condiciones atmosféricas después de varios días caracterizados por la estabilidad.
Según el análisis de Meteored, el domingo avanzaría un nuevo sistema frontal sobre el país. El fenómeno podría generar chaparrones y tormentas en sectores del centro y noreste argentino, después de una semana con acumulados de lluvia prácticamente nulos en buena parte de la región Pampeana, indicó De Benedictis.
Para Entre Ríos, esta evolución deberá seguirse durante los próximos días ante posibles modificaciones en los pronósticos. El SMN actualiza diariamente sus previsiones y, a medida que se acerque el fin de semana, podrá precisarse el alcance de una eventual desmejora.
Una semana con dos escenarios bien diferentes
Así, la semana estará marcada por dos etapas claramente diferenciadas. La primera comenzará este martes con el impacto del aire frío y temperaturas bajas, mientras que desde el miércoles dominará una recuperación térmica sostenida impulsada por los vientos del norte.
Hacia el fin de semana, el calor y la humedad volverán a ganar protagonismo y podrían preparar el escenario para un nuevo período de inestabilidad. En Entre Ríos, mientras tanto, entre martes y viernes predominará el tiempo estable, con mañanas inicialmente frescas y tardes cada vez más cálidas.