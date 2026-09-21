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Sociedad Resultados del domingo

Un apostador de Paraná ganó más de $29 millones en el Quini 6

Un apostador de Paraná estuvo entre los ganadores del Siempre Sale. Además, un jugador acertó los seis números de La Revancha del Quini 6 y cobrará más de $9.179 millones. El miércoles habrá $6.300 millones en juego.

21 de Septiembre de 2026
Sorteo del Quini 6 de este domingo
Sorteo del Quini 6 de este domingo Foto: captura de pantalla

REDACCIÓN ELONCE

Un apostador de Paraná estuvo entre los ganadores del Siempre Sale. Además, un jugador acertó los seis números de La Revancha del Quini 6 y cobrará más de $9.179 millones. El miércoles habrá $6.300 millones en juego.

Un apostador de Entre Ríos ganó más de 29 millones de pesos en el Quini 6 durante el sorteo realizado este domingo. El afortunado acertó cinco números de la modalidad Siempre Sale y realizó su jugada en la agencia de Paraná.

 

Según la información brindada desde el IAFAS a Elonce, el ticket ganador fue confeccionado en la agencia de tómbola N°903, ubicada en la intersección de calles Pellegrini y Paraguay de la capital entrerriana.

 

El apostador obtuvo exactamente $29.424.345,88 al compartir el pozo del Siempre Sale con otros 16 ganadores de distintos puntos del país. Los otros premios se distribuyeron entre Buenos Aires (10), Santa Fe (1), Catamarca (1), San Juan (1), Neuquén (1), Córdoba (1) y Tierra del Fuego (1).

En tanto, Lotería de Santa Fe informó que finalizado el sorteo de Quini 6, un apostador de El Talar (Buenos Aires) se llevó $9.179.466.652,80 al acertar los seis números 20-31-07-24-12-05 en La Revancha.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 09-25-30-01-33-06. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 12-06-07-02-18-44. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.468.570.361.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.526 ganadores y cada uno percibirá $131.061,60.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale IAFAS Paraná
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