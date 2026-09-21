Ocho personas resultaron golpeadas por el granizo durante el temporal en María Grande

La suspensión del aniversario de la Sociedad Rural de María Grande se resolvió durante la tarde del domingo debido a la tormenta que afectó a la región. El granizo sorprendió a quienes participaban del evento y dejó ocho personas con golpes, además de daños en vehículos y complicaciones para circular por la Ruta Provincial 10.

Según informó la Policía, las personas afectadas fueron trasladadas por medios particulares al hospital local. Desde el centro asistencial comunicaron que presentaban golpes ocasionados por las piedras, sin que se informaran lesiones de gravedad ni internaciones.

Granizo en María Grande (foto Facebook Luciano Zalazar)

Granizo en María Grande (foto Facebook Luciano Zalazar)

La tormenta se desató durante el anochecer, cuando todavía había público en el predio donde se realizaban las actividades por los 60 años de la Rural de María Grande. La intensidad del granizo obligó a suspender la programación y generó momentos de incertidumbre entre los asistentes, que buscaron resguardo ante la caída de piedras.

Personas golpeadas y vehículos dañados

Las imágenes registradas después del fenómeno mostraron lesiones en distintas partes del cuerpo de quienes fueron alcanzados por las piedras. La información oficial indicó que fueron ocho las personas que acudieron al hospital para recibir atención y evaluar los golpes.

El temporal también ocasionó daños en vehículos que permanecían en el lugar. Los impactos del granizo afectaron carrocerías, techos y vidrios, aunque el reporte inicial no precisó la cantidad de automóviles perjudicados ni el alcance económico de las pérdidas.

Granizo en María Grande (foto Facebook Luciano Zalazar)

Granizo en María Grande (foto Facebook Luciano Zalazar)

Personal de la Comisaría de María Grande intervino durante la emergencia y reunió información sobre las personas asistidas y los daños materiales. La suspensión del evento buscó evitar que continuara la exposición del público a las condiciones meteorológicas.

Complicaciones sobre la Ruta 10

La tormenta también dificultó la circulación en la Ruta Provincial 10. Efectivos policiales y Bomberos trabajaron para retirar vehículos que habían terminado en la banquina y quedaron atascados durante el temporal.

De acuerdo con el informe policial, las condiciones meteorológicas y los problemas de demarcación de la calzada provocaron que algunos conductores salieran de la ruta. La lluvia y el granizo redujeron la visibilidad durante el período de mayor intensidad del fenómeno.

Granizo en María Grande (foto Facebook Luciano Zalazar)

Granizo en María Grande (foto Facebook Luciano Zalazar)

Los equipos de emergencia colaboraron para liberar los automóviles y asistir a sus ocupantes. No se informaron choques ni personas lesionadas como consecuencia de esas salidas de calzada.