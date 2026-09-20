Fotos y videos de la impresionante granizada que "cubrió de blanco" distintos sectores de Paraná

Fotos y videos de la impresionante granizada en Paraná reflejaron la magnitud del temporal que se desató durante la tarde de este domingo y que, en cuestión de minutos, cubrió de blanco calles, patios, veredas y diferentes espacios de la capital entrerriana.

Las imágenes recibidas por Elonce mostraron una abundante caída de piedras en distintos sectores de la ciudad. El fenómeno se hizo sentir con particular intensidad pasadas las 18, acompañado por fuertes ráfagas de viento, lluvia y actividad eléctrica.

Entre los registros enviados por vecinos hubo imágenes tomadas en los barrios General Espejo Sur, Puerto Sánchez y Bajada Grande, además de fotografías y videos de Plaza Italia y diferentes calles de la capital entrerriana.

Calles cubiertas de granizo

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de granizo acumulado en pocos minutos. En diferentes imágenes pudieron observarse superficies prácticamente cubiertas de blanco tras el paso de la tormenta.

También llegaron registros desde sectores de calle Nogoyá, Laurencena y sus alrededores, entre otros puntos de Paraná. En algunos lugares, las piedras quedaron acumuladas sobre veredas, techos, vehículos y espacios verdes.

La intensidad del fenómeno quedó reflejada especialmente en los videos, donde pudo escucharse el fuerte impacto del granizo mientras las piedras caían de manera incesante. Las imágenes se multiplicaron a medida que el temporal avanzaba sobre la ciudad.

Una tarde marcada por el fuerte temporal

La granizada ocurrió en medio de una jornada de marcada inestabilidad en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido advertencias por tormentas fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y granizo de diferentes tamaños.

Paraná se encontraba entre los departamentos alcanzados por el alerta naranja, que advertía sobre tormentas fuertes y algunas localmente severas. Entre los fenómenos previstos se encontraban ráfagas que podían superar los 90 kilómetros por hora.

El temporal también alcanzó localidades y zonas rurales del departamento Paraná. En Colonia Crespo, por ejemplo, se registró una intensa caída de piedras de importante tamaño durante la tarde.