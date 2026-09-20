Tormentas y granizo golpearon a Santa Fe y Córdoba: fuertes ráfagas de viento y daños materiales

El avance de un frente frío cambió por completo el panorama meteorológico en el centro de Argentina durante la tarde de este domingo. Tras una jornada que comenzó con cielo despejado y temperaturas agradables, Santa Fe y Córdoba quedaron bajo lluvias, tormentas, ráfagas de viento y episodios de granizo, con alertas que continuarán vigentes durante el lunes.

En la capital santafesina, las tormentas comenzaron a intensificarse después de las 18 con abundante nubosidad y fuertes ráfagas, mientras que en el interior de Córdoba la caída de granizo volvió a sorprender a distintas localidades apenas un día después del temporal que había afectado a sectores de la ciudad capital.

Santa Fe: viento, lluvia intensa y granizo en localidades vecinas

La ciudad de Santa Fe registró la ráfaga de viento más fuerte de la jornada con 55,1 kilómetros por hora, medida en el CIC Facundo Zuviría a las 18:25. Además, la intensidad máxima de lluvia alcanzó 108 milímetros por hora en Alto Verde, según los datos oficiales de la Municipalidad.

Las precipitaciones también afectaron a Santo Tomé y Esperanza, mientras que en Sauce Viejo y Franck se reportó caída de granizo durante el paso de las tormentas.

Hasta las 19, los acumulados de lluvia en la capital provincial fueron de 14,75 milímetros en Alto Verde, 11 milímetros en el Centro, 10,75 milímetros en el CIC Facundo Zuviría y 8,50 milímetros en Los Polígonos.

Córdoba: granizo de gran tamaño y daños en vehículos

En Córdoba, el cambio de tiempo fue igual de marcado. Luego de una mañana soleada, las tormentas avanzaron sobre el interior provincial acompañadas por granizo de gran tamaño.

Los reportes de caída de piedra llegaron desde Santa Rosa de Calamuchita, Calchín, Hernando, Las Junturas, La Francia y el sur de Arroyito, donde vecinos registraron el fenómeno con imágenes y videos.

El granizo en San Vicente, Santa Fe

El tamaño del granizo provocó daños en vehículos, de acuerdo con los reportes difundidos desde las localidades afectadas, en un episodio que se suma al temporal con piedra registrado el sábado en sectores de Córdoba capital.