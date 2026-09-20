Laboratorio de drogas en San Benito: la detenida era pareja de un jefe narco y tenía anotaciones con instrucciones

La investigación había comenzado por una causa vinculada a estafas con cheques apócrifos utilizados en comercios de Paraná y derivó en un inesperado hallazgo durante uno de los allanamientos realizados en San Benito. En ese lugar, los investigadores encontraron un espacio utilizado para preparar y fraccionar una sustancia derivada de la ketamina.

El procedimiento permitió secuestrar una importante cantidad de productos ya envasados, además de elementos utilizados para su preparación. Por el hecho, una joven que residía en el lugar quedó detenida. Se trataría de Giuliana Briozzo, quien, al percatarse del arribo policial, habría intentado desprenderse de sumas de pesos y dólares lanzándolos hacia el techo de una vivienda vecina, además de intentar descartar un teléfono iPhone 17 Pro, indicó Concordia Policiales.

Pareja de un condenado por narcotráfico

Briozzo sería pareja de Andrés Alejandro Arce, condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná por liderar la denominada “banda de los millones”, una organización narcocriminal de carácter transnacional que operó desde enero de 2022 hasta septiembre de 2023, dedicada al contrabando y comercialización de cocaína y pasta base. En esa causa, Arce fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión y una multa de $1.347.500.

Según el fallo del Tribunal Oral Federal de Paraná, la banda liderada por Arce operó entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Recibía estupefacientes desde Paraguay mediante paseros, los acopiaba en Misiones y luego los distribuía en Concordia y otras provincias. La estructura contaba con intermediarios, transportistas y una logística que utilizaba incluso colectivos de larga distancia.

De esa misma organización, es decir, de la denominada “banda de los millones”, también formaban parte Santiago Cabaña y Ulises Lower, quienes dieron sus primeros pasos y comenzaron su camino junto a Arce.

En el caso de Lower, durante la última semana la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó su procesamiento y prisión preventiva, dictada por la jueza federal Analía Ramponi, luego de que le encontraran un kilo de cocaína con el sello de un delfín en el mes de abril.

El brazo armado y las derivaciones judiciales

La detención de Arce, en septiembre del 2023, permitió exponer un entramado de violencia que afectaba a distintos barrios de Concordia. El jefe narco había conformado un grupo de “soldaditos” armados con pistolas 9 mm para controlar territorio y amedrentar a vecinos.

La Policía de Concordia, con trabajos periciales coordinados por quien entonces era jefe de Criminalística, José María Rosatelli, actual jefe departamental, y los fiscales José Arias, Daniela Montangie y Macarena Mondragón, lograron reconstruir numerosas balaceras mediante peritajes balísticos que terminaron vinculando a los integrantes de estas células armadas, publicó Concordia policiales.

En diciembre de 2023 se realizaron 17 allanamientos y 13 detenciones, entre ellas Santiago Cabaña, Ulises Lower y Octavio Gallo, quienes eran señalados como sus principales laderos. Además fueron capturados Enzo Escalante, Samuel Aubel, Eduardo Cabaña, Brian Vázquez, Leonardo González, Víctor Méndez, Carlos Pintos, Ramón Ignacio Monzón, Rodrigo Monzón y Ramón Monzón. Varios de ellos fueron posteriormente condenados por abuso de armas y lesiones graves.

Prisión domiciliaria en 2025 por operación de rodilla

El Tribunal Oral Federal de Paraná concedió prisión domiciliaria temporal por 15 días a Andrés Alejandro Arce, condenado a seis años y ocho meses de prisión por liderar una organización narcocriminal que comercializaba cocaína y pasta base en Concordia. La medida se fundamentó en su estado de salud y en que la Unidad Penal N°1 de Paraná no cuenta con condiciones adecuadas para garantizar su recuperación tras una intervención quirúrgica.

Arce había sido operado por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, según el informe médico penitenciario, presentaba edema, un hematoma y cinco heridas suturadas. Tenía indicación de no apoyar la pierna, realizar curaciones cada 48 horas y comenzar rehabilitación. El propio servicio médico concluyó que las condiciones del pabellón y la dinámica cotidiana de la cárcel no permitían cumplir correctamente con el reposo postoperatorio. La Fiscalía General tampoco se opuso al beneficio ante las conclusiones médicas.

La jueza Noemí Berros consideró que, por razones de salud y humanitarias, la recuperación resultaba más adecuada en un entorno familiar. Arce deberá permanecer en el domicilio de su pareja, en una localidad cercana a Paraná, y solo podrá salir acompañado para rehabilitación, estudios o urgencias médicas. Cumplidos los 15 días, la defensa deberá presentar nuevos informes sobre su evolución y el Tribunal determinará si mantiene o revoca la prisión domiciliaria

La causa que derivó en la detención de la pareja de Arce

El hallazgo principal durante el allanamiento consistió en 287 recipientes cargados con ketamina, acompañados por más de 800 frascos vacíos listos para ser llenados, además de una cámara de vigilancia, documentación y teléfonos celulares.

También había frascos con dimetoximetilanfetamina, conocida como DOM o STP, una sustancia psicoactiva sintética con potentes efectos estimulantes y alucinógenos.

En la casa, los efectivos también secuestraron aberturas que habrían sido adquiridas como producto de las maniobras fraudulentas, un chaleco balístico, una prensadora de tapas de frascos al vacío, más de 2 gramos de cocaína, $700.000 en efectivo y 2.600 dólares.

Anotaciones con instrucciones

También encontraron anotaciones con instrucciones que debía seguir la joven. Por ejemplo, se observó que tenía que cobrar el dinero producido por la venta ilícita y luego invertirlo en locales comerciales. También debía construir una pileta en el hogar de importantes dimensiones.

El fiscal Santiago Alfieri dialogó con Elonce y explicó que los allanamientos habían sido ordenados en el marco de una investigación por estafas con cheques apócrifos.

“A partir de una investigación penal preparatoria que estábamos llevando adelante por estafas con cheques apócrifos, realizamos procedimientos en función de buscar aberturas que fueron objeto de la estafa, además de dispositivos de telefonía celular y otros elementos que nos llevaran por el lado de la autoría”, relató.

En ese marco, explicó que el hallazgo de la sustancia se produjo en uno de los procedimientos donde principalmente buscaban las aberturas. “Nos encontramos con este hallazgo de una gran cantidad de productos ya envasado en dosis fraccionadas y de elementos para la preparación: ollas, bidones, filtradores”, detalló.

Alfieri precisó que, de acuerdo con los primeros indicios, el lugar no necesariamente funcionaba como un laboratorio destinado a fabricar la sustancia desde cero. “Más que un lugar de fabricación, era un lugar de donde se diluía el producto y se preparaba para el mercado directo”, señaló.

Avanza la investigación por un laboratorio de drogas sintéticas

Qué sustancia encontraron

Respecto de la droga secuestrada, el fiscal indicó que se trata de un derivado de la ketamina, aunque la composición exacta deberá establecerse mediante una pericia química.

“Es un derivado de la ketamina. Ahora va a depender de la pericial química para determinar específicamente el producto y qué carga de ketamina tiene”, explicó.

Los reactivos utilizados por la Policía Científica durante el procedimiento dieron positivo de manera orientativa.

Entre los elementos encontrados había más de 280 frascos vinculados con la sustancia química. Las etiquetas utilizadas llamaron especialmente la atención de los investigadores debido a que correspondían a un laboratorio de Paraguay.

“Han seleccionado producir unas etiquetas para pegarle a sus frasquitos que son de un laboratorio de Paraguay”, explicó Alfieri a Elonce.

El fiscal sostuvo que, según la hipótesis investigativa, esas etiquetas podían utilizarse para generar una apariencia de producto industrial frente a los consumidores. “Entendemos que esas etiquetas se pegaban en los frasquitos para el mercado directo a consumidores. Han tomado un nombre real de un laboratorio paraguayo para aplicarlo aquí, para dar la apariencia de que se trata de un producto industrial”, agregó.

Una mujer quedó detenida

Durante el allanamiento también fue detenida una mujer que residía en el inmueble y habría sido identificada como Giuliana Briozzo. Según Alfieri, era la única persona adulta que vivía allí y se encontraron elementos que, para los investigadores, permiten vincularla con las tareas de preparación y fraccionamiento.

El fiscal agregó que también encontraron indicios sobre la actividad que se desarrollaba en el inmueble. “Encontramos distintos elementos que nos permiten entender que estaba en producción esta tarea de envasado, con lo cual le achacamos la tarea del preparado y de tenerlo para los fines de comercialización”, sostuvo.

Buscan conectar las dos causas

El próximo paso será avanzar tanto sobre la acusación contra la persona detenida como sobre la posible relación entre el hallazgo de la droga y la investigación por las estafas.

En ese sentido, el secuestro de las aberturas también fue considerado relevante para la causa original. “Vamos a tratar de establecer cómo llegaron ahí las aberturas, porque fueron secuestradas en el lugar, parte de las que habían sido obtenidas de las estafas”, señaló Alfieri.

La Justicia también analizará el contenido de uno de los teléfonos secuestrados durante el operativo. El fiscal evitó brindar detalles sobre eventuales nuevas medidas para no afectar la investigación.

“Lo que se derive del contenido del teléfono que pudimos secuestrar en ese lugar, vinculado con la tenencia de droga, nos llevará por caminos a recorrer en la investigación”, agregó.

Respecto del dinero encontrado durante el procedimiento, el fiscal sostuvo que la hipótesis es que podría estar relacionado con actividades ilícitas.