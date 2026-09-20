Proponen declarar el 29 de septiembre como Día del Supremo Entrerriano, en honor a "Pancho" Ramírez

Un proyecto para declarar el 29 de septiembre como Día del Supremo Entrerriano ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La iniciativa del bloque de Juntos por Entre Ríos buscó conmemorar la creación de la República de Entre Ríos y dar mayor presencia a la figura de Francisco “Pancho” Ramírez en la enseñanza provincial.

El texto también propuso incorporar el estudio de su vida y obra en los niveles primario y secundario. Si se aprobara, el Poder Ejecutivo, a través del Consejo General de Educación, debería disponer los medios para realizar actos y homenajes en escuelas públicas y privadas.

Los autores eligieron el 29 de septiembre porque, según explicaron en los fundamentos, ese día de 1820 Ramírez dio a conocer desde Corrientes el Bando fundacional de la República de Entre Ríos. Señalaron además que la fecha coincide con la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia.

El fundamento histórico de la propuesta

En el proyecto, los legisladores destacaron que el Bando incluyó reglamentos militares, políticos y económicos, además de disposiciones sobre el papel sellado. Entre las medidas que mencionaron figuraron el fomento de la agricultura, la amnistía política y la eliminación de aranceles internos.

También resaltaron una disposición que obligaba a cada comandante a establecer una escuela pública en su departamento. Para los impulsores de la iniciativa, ese antecedente refuerza el pedido de incorporar el estudio de Ramírez a la currícula escolar.

El texto recordó asimismo la convocatoria realizada el 24 de noviembre de 1820 a los pueblos de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para elegir a su Jefe Supremo. Según los fundamentos, de esa jornada surgió el título por el que Ramírez sería recordado como el “Supremo Entrerriano”.

Su lugar en las escuelas

Los diputados sostuvieron que la historia de Ramírez y de la República de Entre Ríos era “escasamente abordada” en el sistema educativo provincial. Plantearon que, con frecuencia, su figura quedaba limitada a una mención en las efemérides, sin un desarrollo más profundo en las aulas.

“Incorporar de manera efectiva su estudio a los niveles primario y secundario contribuirá a que las nuevas generaciones conozcan los orígenes de nuestra organización institucional”, expresaron en los fundamentos difundidos por APFDigital.

La propuesta retomó las actividades de investigación y divulgación impulsadas por la provincia en 2020, durante el bicentenario de la batalla de Cepeda, el Tratado del Pilar y la creación de la República de Entre Ríos. Por ahora, se trata de un proyecto presentado en Diputados y su aplicación dependerá del tratamiento y la aprobación legislativa.