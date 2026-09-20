San Martín de los Andes: una mujer se descompensó tras entrar al lago Lácar y no pudieron reanimarla

Una mujer murió este sábado en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, después de ingresar a las aguas del lago Lácar y sufrir una descompensación cuando se encontraba en la orilla. Las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.

El episodio ocurrió frente a la tradicional escultura de Los Ciervos, uno de los sectores más transitados de la costanera. Personas que circulaban por el lugar advirtieron la situación y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Cuando los equipos médicos llegaron, la mujer ya se encontraba fuera del agua, aunque presentaba signos vitales comprometidos. Hasta el momento no se difundió oficialmente su identidad, aunque trascendió que se trataba de una adulta mayor.

Intentaron reanimarla, pero murió en el lugar

En el operativo participaron efectivos policiales, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén y miembros de Prefectura Naval Argentina. Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos.

Pese a los esfuerzos realizados, no lograron revertir el cuadro y el fallecimiento fue constatado en el lugar. La zona permaneció bajo intervención de las autoridades mientras se desarrollaban las primeras actuaciones.

Las primeras informaciones señalan que la mujer habría ingresado por sus propios medios a un sector de poca profundidad del lago. Sin embargo, todavía se desconoce por qué decidió entrar al agua y qué provocó posteriormente la descompensación.

El agua estaba entre 5 y 8 grados

Uno de los elementos que forma parte del análisis es la baja temperatura del lago Lácar. Durante esta época del año, el agua registra valores de entre 5 y 8 grados, condiciones que pueden representar un riesgo para una persona expuesta sin protección térmica.

Además, durante el sábado la temperatura ambiente en San Martín de los Andes se ubicó entre los 3 y los 11 grados, en una jornada con lluvias débiles. No obstante, hasta el momento no se confirmó que la exposición al frío haya sido la causa del fallecimiento.

Por ese motivo, los investigadores buscan determinar si existieron factores previos de salud u otras circunstancias que pudieran explicar la descompensación sufrida por la mujer después de ingresar al lago.

La Justicia ordenó pericias y una autopsia

La Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial tomó intervención en el caso y dispuso distintas medidas para reconstruir lo ocurrido.

Las actuaciones contemplan pericias policiales, toma de testimonios y la realización de una autopsia, que será determinante para establecer con precisión la causa de la muerte y determinar si existieron factores anteriores al ingreso al agua.

El hecho ocurrió en uno de los sectores más frecuentados de la costanera de San Martín de los Andes, cercano al centro de la ciudad. Mientras avanza la investigación, no se informaron hasta el momento indicios de participación de terceras personas.