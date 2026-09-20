Tucumán registró un sismo de magnitud 5 que también se sintió en Salta y Santiago del Estero

Un sismo de magnitud 5.0 se registró durante la madrugada de este domingo en Tucumán y fue percibido por vecinos de distintas localidades del norte argentino. El movimiento ocurrió a las 5:47 y sorprendió principalmente a personas que se encontraban dentro de viviendas y edificios.

De acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno tuvo una profundidad de 197 kilómetros, un factor que contribuyó a reducir sus efectos en la superficie.

El epicentro fue localizado a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

El temblor se sintió en varias provincias

El sismo fue percibido especialmente dentro de edificios y viviendas, donde algunos habitantes señalaron que el movimiento llegó a despertarlos durante las primeras horas de la mañana.

Además de Tucumán, el temblor se sintió con menor intensidad en sectores de Santiago del Estero y Salta, debido a la propagación de las ondas sísmicas.

Hasta el momento no se informaron personas heridas ni daños materiales relacionados con el movimiento de magnitud 5.

Otro sismo había ocurrido minutos antes

Poco antes del episodio registrado en Tucumán, otro movimiento sísmico había tenido lugar en la provincia de Catamarca. El fenómeno ocurrió a las 5:32, apenas 15 minutos antes.

En ese caso, el sismo alcanzó una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros. Su epicentro fue ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi.

El movimiento tuvo una percepción leve en distintas localidades de Catamarca, Salta y Tucumán. Tampoco se reportaron víctimas ni daños materiales vinculados con este episodio.

La profundidad del sismo registrado a las 5:47 permitió que sus ondas se propagaran sobre una superficie geográfica amplia, aunque con una intensidad menor en superficie que la que puede generar un evento más superficial de magnitud similar.