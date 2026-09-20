Ponzio habló tras su primera derrota en River: “Hay cuestiones que corregir”

Leonardo Ponzio habló después de sufrir su primera derrota como entrenador de River, que cayó 2-1 ante Huracán en el estadio Monumental por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El DT analizó el rendimiento del equipo y reconoció que todavía existen aspectos por corregir.

“Queríamos proponer lo de siempre en el Monumental, atacar continuamente. Por momentos estuvimos bien y hubo situaciones de gol”, expresó el entrenador en conferencia de prensa. También destacó el planteo defensivo del conjunto visitante y las dificultades que generó para encontrar espacios.

Ponzio sostuvo que Huracán llegó a defenderse “con casi seis jugadores” y consideró que River produjo más oportunidades. “En situaciones de gol fuimos superiores, pero hay cuestiones que corregir”, señaló al evaluar el desarrollo del encuentro.

La explicación de los goles de Huracán

Al referirse a los tantos recibidos, Ponzio remarcó la efectividad del rival. “El primer gol fue una pelota que ni siquiera tocó en nadie y no era la intención del que ejecutó”, explicó sobre una de las acciones que terminó en el arco millonario.

Respecto del segundo tanto, el entrenador señaló que se originó mientras su equipo intentaba recuperar rápidamente la pelota para mantener una postura ofensiva. “El segundo viene de una intención de querer recuperar la pelota y seguir atacando. Fue más efectividad del rival”, afirmó.

El técnico también consideró que Huracán generó pocas situaciones claras a lo largo del partido. “Si hubo dos o tres situaciones rivales es mucho y eso está bien, pero cuando te convierten pareciera que no”, manifestó tras la caída de River.

El vínculo con los hinchas de River

Otro de los temas abordados fue la respuesta del público en el Monumental. Ponzio afirmó que uno de los objetivos del plantel es lograr que los simpatizantes se sientan representados por lo que observa dentro del campo de juego.

“Desde adentro transmitimos hacia afuera”, explicó, y sostuvo que la gente “es la única dueña de esta casa” mientras jugadores y cuerpo técnico “estamos de paso”. Además, admitió que los reproches forman parte del escenario cuando el equipo no consigue expresar el rendimiento esperado.

⚖️ "EL PARATE ES LO QUE MÁS DUELE Y, A LA VEZ, LO QUE MÁS FORTALECE" 🔴⚪ 🗣️ Leonardo Ponzio tras caer 2-1 frente a Huracán, pensando en el parate por la fecha FIFA: "Tenés que masticar una derrota por 21 días, eso es lo que más duele" pic.twitter.com/ul4EZ5MDDc — Diario Olé (@DiarioOle) September 20, 2026

El entrenador insistió en la importancia de construir una identidad futbolística. Según planteó, cuando el equipo muestra predisposición y una determinada forma de jugar, el hincha puede sentirse identificado, algo que considera necesario para consolidar una base de trabajo.

Las lesiones y la mirada hacia 2027

Ponzio también se refirió a las salidas de Thiago Almada y Tobías Andrada, dos futbolistas que tuvieron que abandonar el partido por inconvenientes físicos. “Salieron dos jugadores por los que pasa mucho nuestro juego. Ojalá que no tengan nada”, indicó.

Sobre Almada, explicó que durante la semana había trabajado sin problemas, pero durante el partido pidió el cambio. En el caso de Andrada, detalló que arrastraba una paralítica fuerte y había sido preparado para llegar en condiciones al compromiso, aunque el esfuerzo terminó afectándolo.

Finalmente, el entrenador vinculó el presente deportivo con la planificación futura de River. “Estos tres meses son muy importantes para proyectar el 2027 para el club, para los jugadores que hoy son nuestros”, aseguró tras la derrota ante Huracán.