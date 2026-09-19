Reconocida marca de zapatillas cierra su planta en Beccar y deja de fabricar en Argentina

La empresa de calzado John Foos anunció el cierre de su histórica planta ubicada en Beccar, partido de San Isidro, y un cambio en su modelo de negocios. Tras más de cuatro décadas de producción local, la compañía dejará de fabricar en Argentina y pasará a abastecerse principalmente de productos importados desde Asia.

La reconversión tendrá un fuerte impacto en el empleo. La firma pasó de contar con alrededor de 400 trabajadores en 2023 a unos 50 empleados en la actualidad, como consecuencia de un proceso de reducción de personal que se extendió durante los últimos años.

John Foos dejará de producir en Argentina

De acuerdo con lo informado, la empresa comenzará a importar productos terminados desde países como Vietnam y Tailandia, dejando atrás el esquema de fabricación que mantuvo durante décadas en su planta bonaerense.

Trabajadores señalaron que el proceso de reconversión comenzó tiempo atrás. Según testimonios difundidos en medios periodísticos, inicialmente la compañía importaba partes de las zapatillas para realizar el ensamblado en Argentina, mientras que posteriormente comenzó a ingresar los productos terminados.

“Hace tiempo vienen trayendo contenedores desde China. Primero importaban partes de las zapatillas para ensamblarlas acá, pero ahora ya llegan terminadas”, señalaron operarios.

De 400 empleados a 50

El cierre de la producción representa también una importante reducción de la estructura laboral de la empresa.

Según los trabajadores, durante los últimos años se produjeron bajas mediante la no renovación de contratos y acuerdos individuales de desvinculación, mientras disminuía progresivamente el nivel de actividad de la planta.

La empresa contaba con cerca de 400 empleados en 2023, mientras que actualmente permanecerían aproximadamente 50 personas vinculadas a la firma.

Qué pasará con la planta de Beccar

La decisión de finalizar la producción habría sido comunicada a los trabajadores recientemente. “A finales de abril nos informaron que se dejará de producir completamente. Solo quedará personal en áreas administrativas, pero la producción se termina”, expresaron empleados en declaraciones periodísticas.

En paralelo, se iniciaron conversaciones con los trabajadores para establecer las condiciones de las desvinculaciones, en el marco del cierre de la actividad industrial.

De esta manera, John Foos avanzará hacia un modelo basado principalmente en la importación y comercialización de calzado, mientras la histórica planta de Beccar dejará de funcionar como centro de producción.

El caso se suma a otros procesos de reconversión registrados en el sector industrial, en un contexto de cambios en los costos de producción, el nivel de actividad y la competencia de productos importados.