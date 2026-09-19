 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Concordia: secuestraron más de $4 millones y cocaína fraccionada durante cuatro allanamientos

Dos personas fueron detenidas en los operativos simultáneos. Los efectivos secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína.

19 de Septiembre de 2026
Secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína y una suma superior a 4 millones
Secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína y una suma superior a 4 millones Foto: Jefatura Departamental Concordia

Dos personas fueron detenidas en los operativos simultáneos. Los efectivos secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína.

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó a cabo este sábado en Concordia, donde la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos y secuestró cocaína fraccionada, más de cuatro millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos se concretaron el 19 de septiembre, entre las 17:55 y las 21:10, en el marco de una causa por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

El despliegue contó con la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas, el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), las Divisiones de Drogas Peligrosas de Federación y San Salvador y personal de las guardias especiales de las respectivas jefaturas departamentales.

Cocaína fraccionada y más de $4 millones secuestrados

 

Como resultado de los cuatro procedimientos, los efectivos secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína y una suma superior a 4 millones de pesos en efectivo.

Además, fueron incautados ocho teléfonos celulares, una cámara de seguridad y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial.

Durante los operativos fueron identificadas 15 personas. Dos de ellas, un hombre y una mujer, quedaron detenidas e incomunicadas por disposición de la Justicia.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

La investigación por narcomenudeo continúa

 

La causa se encuentra bajo la conducción del Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del Dr. Francisco Rafael Ledesma, con intervención de la Unidad Fiscal dirigida por el Dr. Fabio Zabaleta.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que el operativo forma parte de las acciones desarrolladas para investigar la presunta comercialización de estupefacientes y avanzar sobre distintos puntos vinculados al narcomenudeo en la provincia.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la causa, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Temas:

narcotráfico cocaína secuestro allanamiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso