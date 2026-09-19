Concordia: secuestraron más de $4 millones y cocaína fraccionada durante cuatro allanamientos

Secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína y una suma superior a 4 millones

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó a cabo este sábado en Concordia, donde la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos y secuestró cocaína fraccionada, más de cuatro millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos se concretaron el 19 de septiembre, entre las 17:55 y las 21:10, en el marco de una causa por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

El despliegue contó con la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas, el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), las Divisiones de Drogas Peligrosas de Federación y San Salvador y personal de las guardias especiales de las respectivas jefaturas departamentales.

Cocaína fraccionada y más de $4 millones secuestrados

Como resultado de los cuatro procedimientos, los efectivos secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína y una suma superior a 4 millones de pesos en efectivo.

Además, fueron incautados ocho teléfonos celulares, una cámara de seguridad y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial.

Durante los operativos fueron identificadas 15 personas. Dos de ellas, un hombre y una mujer, quedaron detenidas e incomunicadas por disposición de la Justicia.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

La investigación por narcomenudeo continúa

La causa se encuentra bajo la conducción del Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del Dr. Francisco Rafael Ledesma, con intervención de la Unidad Fiscal dirigida por el Dr. Fabio Zabaleta.

Foto: Jefatura Departamental Concordia

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que el operativo forma parte de las acciones desarrolladas para investigar la presunta comercialización de estupefacientes y avanzar sobre distintos puntos vinculados al narcomenudeo en la provincia.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la causa, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas.