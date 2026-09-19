Concordia: secuestraron más de $4 millones y cocaína fraccionada durante cuatro allanamientos

Dos personas fueron detenidas en los operativos simultáneos. Los efectivos secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína.
Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó a cabo este sábado en Concordia, donde la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos y secuestró cocaína fraccionada, más de cuatro millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.
Los procedimientos se concretaron el 19 de septiembre, entre las 17:55 y las 21:10, en el marco de una causa por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.
El despliegue contó con la participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas, el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), las Divisiones de Drogas Peligrosas de Federación y San Salvador y personal de las guardias especiales de las respectivas jefaturas departamentales.
Cocaína fraccionada y más de $4 millones secuestrados
Como resultado de los cuatro procedimientos, los efectivos secuestraron 89 dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína y una suma superior a 4 millones de pesos en efectivo.
Además, fueron incautados ocho teléfonos celulares, una cámara de seguridad y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial.
Durante los operativos fueron identificadas 15 personas. Dos de ellas, un hombre y una mujer, quedaron detenidas e incomunicadas por disposición de la Justicia.
La investigación por narcomenudeo continúa
La causa se encuentra bajo la conducción del Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del Dr. Francisco Rafael Ledesma, con intervención de la Unidad Fiscal dirigida por el Dr. Fabio Zabaleta.
Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que el operativo forma parte de las acciones desarrolladas para investigar la presunta comercialización de estupefacientes y avanzar sobre distintos puntos vinculados al narcomenudeo en la provincia.
Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la causa, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas.