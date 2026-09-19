San Salvador: sospechó que le faltaba dinero, puso cámaras y descubrió a su empleada robando

Una vecina de San Salvador denunció la faltante de dinero de su vivienda y, al descartar el ingreso de personas ajenas, comenzó a sospechar de la empleada doméstica que trabajaba en el lugar.

Ante la situación, decidió instalar una cámara de seguridad apuntando directamente hacia el sitio donde guardaba el dinero. Las imágenes permitieron comprobar posteriormente que la trabajadora tomaba efectivo que no le pertenecía.

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental San Salvador inició las tareas para identificar a la presunta autora. Luego de distintas averiguaciones y seguimientos, los investigadores determinaron que la sospechosa frecuentaba dos domicilios.

Con la información reunida, la Fiscalía local solicitó al Juzgado de Garantías las correspondientes órdenes de allanamiento. Una vez autorizadas, los procedimientos se realizaron de manera simultánea en ambas viviendas.

Durante los operativos, los efectivos lograron localizar en uno de los domicilios la totalidad del dinero en efectivo denunciado como sustraído.

La mujer fue identificada y quedó supeditada a la causa judicial que se encuentra en trámite.