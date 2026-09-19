Intervinieron por el estado de un caballo que era utilizado para transportar hormigón en Concordia

Un caballo en mal estado que era utilizado para trasladar hormigón en Concordia motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Séptima durante el mediodía de este sábado. El procedimiento se realizó en inmediaciones de las calles Gualeguay y Crisóstomo Gómez.

Según la información policial, los agentes acudieron al lugar luego de tomar conocimiento sobre la presencia de un equino que presentaría un estado que requería atención. Una vez allí, constataron la situación y localizaron al propietario.

(PER)

Los uniformados entrevistaron al dueño del caballo, un hombre de 40 años. De acuerdo con lo informado oficialmente, manifestó que se encontraba utilizando al animal para realizar el traslado de hormigón.

El caballo fue trasladado para una evaluación

Ante la situación, se solicitó la intervención de personal especializado de Veterinaria, que posteriormente arribó al lugar para tomar participación en el procedimiento.

Los profesionales dispusieron el traslado del equino con el objetivo de someterlo a una evaluación y determinar con precisión cuál era su estado.

(PER)

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el resultado de la revisión veterinaria ni se informó oficialmente si el animal presentaba lesiones, signos de desnutrición u otra afección.

Intervención de la Comisaría Séptima

La actuación policial estuvo a cargo del personal de la Comisaría Séptima, que tomó intervención a partir del aviso recibido durante el mediodía. La información oficial tampoco precisó si se iniciaron actuaciones contra el propietario o si se adoptaron otras medidas a partir del procedimiento.