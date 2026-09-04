Bomberos rescataron a un caballo que cayó a un pozo en Concepción del Uruguay

El rescate de un caballo atrapado en un pozo en Concepción del Uruguay movilizó este viernes por la mañana a una dotación de Bomberos Voluntarios hasta el barrio La Tablada. El animal había caído accidentalmente y no podía salir por sus propios medios, por lo que fue necesario desplegar un operativo con equipamiento especial.

Según informaron desde el cuartel, la alerta fue recibida exactamente a las 10:05 horas, cuando se comunicó que un caballo había caído dentro de un pozo y permanecía atrapado. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar con la Unidad de Rescate para iniciar las tareas de asistencia.

(Daniel Nardo Deganutti)

Una vez en el lugar, los bomberos evaluaron las condiciones en las que se encontraba el animal y comenzaron a preparar las maniobras necesarias para retirarlo sin provocarle lesiones. Debido a las características del lugar y al peso del animal, fue necesario recurrir a equipamiento específico.

Utilizaron una pluma hidráulica para liberar al caballo

Para concretar el salvamento, los integrantes de la dotación utilizaron la pluma hidráulica de la unidad de rescate, además de distintas herramientas destinadas a las tareas de izaje. El objetivo fue elevar al animal de manera controlada hasta conseguir sacarlo completamente del pozo.

(Daniel Nardo Deganutti)

Luego de las tareas realizadas, el caballo pudo ser finalmente extraído del lugar. De acuerdo con la información proporcionada por el cuerpo de Bomberos, el animal fue rescatado sano y salvo, sin registrarse consecuencias de gravedad.

Una vez completado el operativo, los rescatistas verificaron el estado general del caballo antes de dar por concluida la intervención. Posteriormente, quedó nuevamente al cuidado de sus propietarios.