Hallaron muerto al bartender argentino que llevaba más de dos semanas desaparecido en Colombia

Pablo Carrizo Hryc había sido visto por última vez el 18 de agosto tras dejar un hotel de Medellín. Su cuerpo fue encontrado en Montería y se investiga si murió en un accidente de tránsito.
El bartender argentino Pablo Carrizo Hryc, de 46 años, fue hallado muerto en Colombia después de permanecer desaparecido desde el 18 de agosto. Su cuerpo fue localizado en Montería, capital del departamento de Córdoba, y las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió su muerte.
Carrizo Hryc había sido visto por última vez en el sector de El Poblado, en Medellín, luego de abandonar el hotel donde se encontraba hospedado. Desde entonces, familiares, amigos y colegas habían iniciado una intensa campaña para dar con su paradero.
Según la información preliminar difundida por medios colombianos, una de las principales hipótesis apunta a que el argentino habría sufrido un accidente de tránsito mientras se dirigía hacia Cartagena, ciudad donde residía junto a su familia.
Investigan cómo murió
Las autoridades todavía intentan determinar las causas exactas del fallecimiento y analizan, entre otras posibilidades, si existieron fallas mecánicas en el vehículo en el que se desplazaba por la ruta que conecta Medellín con la costa Caribe.
Antes de desaparecer, Carrizo Hryc se encontraba en Medellín realizando una consultoría especializada para el restaurante del establecimiento hotelero en el que estaba alojado.
La preocupación por su ausencia había aumentado porque su teléfono permanecía apagado, no respondía mensajes ni correos electrónicos y tampoco registraba actividad en sus redes sociales. Además, había interrumpido de manera repentina el contacto frecuente que mantenía con su hija.
Pablo Carrizo Hryc era bartender, sommelier, consultor gastronómico y licenciado en Administración de Empresas Hoteleras por la Universidad de Morón. También se había formado en coctelería clásica y moderna, gerencia de bares y cocina.
A lo largo de su carrera trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela. Además, colaboró con publicaciones especializadas vinculadas con el sector gastronómico.
En Colombia era reconocido dentro del ambiente de la coctelería y había participado como referente de la World Class Competition Colombia. La confirmación de su muerte puso fin a más de dos semanas de búsqueda y generó conmoción entre familiares, amigos y colegas. (El Colombiano)