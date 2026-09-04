Entrerriana acusada de falsa perito en el caso Loan Peña desmintió su detención

María Luisa Lezcano Rodríguez, oriunda de Concepción del Uruguay, señalada como "falso perito" en la causa por la desaparición del pequeño Loan Peña, desmintió haber sido detenida en Mendoza. La noticia de su aprehensión en Tunuyán, por supuestamente aportar "datos falsos sobre su identidad", había circulado este jueves por la mañana.

“Ayer saliendo de mi casa me entregaron una citación judicial por una causa con el papá de mi hija, por un tema que tenemos entre nosotros. Entonces fui a presentarme hoy de forma espontánea para cumplir con esa citación, y cuando salí del juzgado de menores y familia de Tunuyán me encontré con todo este circo”, dijo la mujer.

Y aclaró que “el juicio por el Caso Loan ya empezó y yo ni siquiera estoy en el banquillo de acusados no nombrada. Presenté todos los papeles cuando tuve que demostrar que no era una falsa perito y quedé afuera de la causa”, aclaró, y agregó que ese “circo” ni siquiera le permite vivir tranquila a ella ni a sus hijos.

Una citación que generó confusión

“Me preguntaron si había llamado yo a la policía por ruidos molestos y les dije que no, y que tampoco podría haber llamado nadie porque no tengo vecinos. Me pidieron los datos y justo llegó otra policía, que me pidió si podía poner mi huella digital para el control biométrico”, recapituló Lezcano en diálogo con Los Andes.

Cuando salía a buscar a su hija cerca del mediodía del miércoles, de acuerdo a su relato a Los Andes, encontró a dos policías en moto en la entrada del barrio: “Le dije que era por la causa que tengo con el papá de mi hija. Me dijo si me podía presentar y le dije que lo iba a hacer, pero tenía que ir a buscar a mi hija”. Lezcano reiteró: “Nunca estuve presa, ni ayer ni hoy”.

Esta mañana, la mujer se presentó en la sede judicial de Tunuyán en cumplimiento de esa citación y, al salir, se encontró con la noticia sobre su supuesta detención. “No sé de dónde salió esa noticia, pero la desmiento rotundamente”, insistió.

“Le dije que era por la causa que tengo con el papá de mi hija. Me dijo si me podía presentar y le dije que lo iba a hacer, pero tenía que ir a buscar a mi hija”, resumió Lezcano. “Nunca estuve presa, ni ayer ni hoy”, insiste.

En la mañana del jueves, la mujer de presento en la sede judicial de Tunuyán en cumplimiento de esa situación y, al salir, se encontró con la noticia sobre su suouesta detención. “No sé de dónde salió esa noticia, pero la desmiento rotundamente”, insistió.

Su vida en Mendoza

Lezcano nació en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), aunque vive en Tunuyán hace casi 7 años.

Hace un par de años su nombre se convirtió en noticia en todos los medios tras ser identificada como una “falsa perito” en la investigación de la causa que investiga la desaparición del niño Loan Peña.

“Nunca participé como perito, sino como testigo. De igual manera, presenté toda la documentación que acredita mi formación”, resumió, e insistió que quedó fuera de las acusaciones finales con que se llegó al juicio. “Sigo trabajando como perito, viajo regularmente a Concordia y a otras ciudades por trabajo”, describió al referirse a su vida actual.