Autos usados en septiembre: cuánto cuestan los más vendidos y la brecha récord de precios

Los autos usados en septiembre muestran diferencias de más de $13,5 millones entre los modelos más demandados. El Volkswagen Gol lidera las transferencias, mientras la Toyota Hilux se ubica entre los vehículos de mayor valor.
Los autos usados en septiembre presentan una marcada dispersión de precios en Argentina. Tomando como referencia los modelos de mayor movimiento y los valores promedio informados para este mes, existen alternativas desde los $9,4 millones, mientras que algunas de las pick ups más demandadas superan los $22 millones.
El Volkswagen Gol continúa como uno de los grandes protagonistas del mercado de segunda mano y encabeza las transferencias. Al mismo tiempo, camionetas como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger mantienen una participación destacada, pero se ubican en un escalón de precios considerablemente superior al de los compactos.
La diferencia entre los extremos permite dimensionar la segmentación: el Chevrolet Corsa aparece como el vehículo más económico del grupo analizado, con un promedio de $9.400.000, mientras que la Toyota Hilux alcanza los $22.917.000. La distancia entre ambos llega así a $13.517.000.
Cuánto cuestan los autos usados más buscados
Dentro de los modelos compactos, el Volkswagen Gol presenta durante septiembre un valor promedio de $15.861.000. Su nivel de transferencias lo mantiene como una referencia del mercado argentino de usados.
Más abajo en precios aparece el Ford Ka, con un promedio cercano a los $12.950.000, mientras que el Fiat Palio se ubica alrededor de los $12.667.000. Son alternativas que permanecen dentro de una franja considerablemente inferior a la de las camionetas.
El Chevrolet Corsa, por su parte, constituye el piso del grupo relevado, con $9.400.000. La diferencia con el Gol supera los $6,4 millones y refleja cómo incluso dentro de los automóviles de alta rotación existe una importante amplitud de valores.
Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger: cuánto cuestan
Las pick ups se encuentran en el otro extremo del mercado. La Toyota Hilux alcanza un promedio de $22.917.000 en la referencia analizada y se convierte en el vehículo de mayor precio entre los modelos considerados.
La Volkswagen Amarok también se mantiene en una franja elevada, con un valor promedio de $19.480.000, mientras que la Ford Ranger ronda los $18.777.000. Las cifras muestran que para ingresar al segmento de las camionetas más demandadas es necesario disponer prácticamente del doble del presupuesto requerido para algunos de los autos más económicos.
La Chevrolet S10 completa la fuerte presencia de las pick ups, con valores cercanos a los $18.841.000. De esta manera, las camionetas no solamente conservan una participación importante en las operaciones, sino que además ocupan buena parte de la zona superior de precios.
Peugeot 208, Corolla y EcoSport: los valores intermedios
Entre los extremos aparecen vehículos de distintas características. El Peugeot 208 registra un promedio de $14.350.000, posicionándose cerca de los compactos de mayor demanda y por debajo de las camionetas.
El Toyota Corolla, en cambio, se ubica considerablemente más arriba, con un promedio de $20.956.000. El sedán se acerca así al rango de precios observado en algunas de las pick ups más demandadas del mercado.
La Ford EcoSport presenta una referencia de $18.841.000. La diversidad de estos valores demuestra que la marca o el tipo de carrocería no son los únicos elementos que determinan cuánto cuesta un usado: también pesan el año, la versión, el kilometraje y el estado particular de cada unidad.
Los precios de referencia para septiembre
De acuerdo con los valores informados, las referencias promedio quedan conformadas de la siguiente manera: Chevrolet Corsa, $9.400.000; Fiat Palio, $12.667.000; Ford Ka, $12.950.000; Peugeot 208, $14.350.000; Volkswagen Gol, $15.861.000.
En la franja superior aparecen Ford Ranger, con $18.777.000; Chevrolet S10 y Ford EcoSport, ambas con referencias de $18.841.000; Volkswagen Amarok, con $19.480.000; Toyota Corolla, con $20.956.000; y Toyota Hilux, con $22.917.000.
Se trata de precios promedio que sirven como referencia y no implican que todas las unidades publicadas tengan esos valores. En el mercado de segunda mano, dos vehículos del mismo modelo pueden presentar diferencias importantes dependiendo de la versión, antigüedad, kilometraje, mantenimiento y condiciones generales.
Por qué existe una brecha de más de $13,5 millones
La distancia de $13.517.000 entre el Chevrolet Corsa y la Toyota Hilux encuentra una primera explicación en que el ranking reúne vehículos pertenecientes a segmentos completamente diferentes. Conviven modelos compactos y de mayor antigüedad con sedanes, SUV y pick ups de alta demanda.
En el caso de las camionetas, la demanda sostenida contribuye a mantener elevados los valores. Son vehículos buscados tanto para utilización particular como laboral y productiva, un factor que ayuda a explicar su peso dentro del mercado de segunda mano.
Los compactos, mientras tanto, continúan funcionando como una de las principales puertas de entrada para quienes buscan acceder a un vehículo usado con un presupuesto menor. El Corsa, Palio y Ka quedan entre las opciones más accesibles dentro de los modelos considerados.