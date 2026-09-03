Volkswagen sacude al mercado global: anunció 50.000 despidos y reducirá a la mitad su oferta de modelos

El Grupo Volkswagen anunció un profundo plan de transformación global que contempla la eliminación de 50.000 puestos de trabajo y una reducción de aproximadamente el 50% de su cartera de modelos en los próximos años.

El Consejo de Supervisión de Volkswagen aprobó por unanimidad el denominado Plan de Futuro 2030, que la compañía definió como el programa de transformación de mayor alcance de su historia.

La reestructuración tendrá impacto a nivel mundial y buscará mejorar la eficiencia, reducir costos y reforzar la competitividad del gigante automotor frente a la creciente competencia global y los cambios tecnológicos que atraviesa la industria.

El plan involucra al grupo al que pertenecen marcas como Volkswagen, Audi, Porsche y Seat/Cupra, aunque el comunicado no precisó de qué manera podría afectar específicamente a SEAT.

Volkswagen eliminará 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo

El grupo alemán informó que será necesario realizar un ajuste adicional en la estructura laboral para cumplir con los objetivos de su transformación. El Consejo de Supervisión sostuvo que el ajuste será necesario para adaptar la compañía a las nuevas condiciones del mercado.

“Ante la creciente competencia global, la evolución de la demanda y los cambios tecnológicos en el sector de la automoción, es esencial alinear coherentemente la capacidad de la plantilla con la realidad económica”, señaló el organismo.

La compañía estimó que deberá eliminar unos 50.000 puestos de trabajo, incluidos cargos directivos, como parte de la nueva estrategia. La medida representa uno de los mayores procesos de reestructuración laboral anunciados por un fabricante automotor a nivel internacional en los últimos años.

Cuatro plantas de Alemania quedaron bajo revisión

El Plan de Futuro 2030 también puso el foco sobre la capacidad de producción europea del grupo. Volkswagen reconoció que actualmente su capacidad de producción en Europa supera la demanda en más de 500.000 unidades.

En ese contexto, cuatro plantas alemanas quedaron bajo especial análisis: Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm.

La compañía indicó que no puede garantizar, por el momento, una asignación de producción futura competitiva para esas instalaciones durante el período comprendido entre 2031 y 2034.

“Se estudiarán paralelamente y de manera complementaria posibilidades alternativas de utilización”, informó el grupo.

Volkswagen reducirá a la mitad u oferta de modelos

Uno de los cambios más importantes del plan será la reducción de la cantidad de modelos y variantes disponibles.

El Grupo Volkswagen proyectó racionalizar su cartera de modelos en aproximadamente un 50% para 2035.

Además, buscará reducir la complejidad de su oferta en cerca de un 75%.

La estrategia apuntará a concentrar la producción en una menor cantidad de vehículos, con mayores volúmenes por modelo y una reducción de los costos de desarrollo y fabricación.

“Los modelos seleccionados destacarán por su diseño y tecnología y se beneficiarán de la concentración en un menor número de variantes: mayores volúmenes por modelo, menores costes y mayores economías de escala”, explicó la empresa.

El nuevo foco estará en China, Norteamérica y el Sur Global

El plan de transformación también redefinirá la estrategia internacional del grupo. Volkswagen buscará fortalecer su presencia en Norteamérica mediante una mayor concentración en los segmentos considerados más rentables.

En China, uno de los principales mercados para la industria automotriz mundial, la compañía adaptará su estrategia a las nuevas expectativas de crecimiento del sector y buscará ampliar sus exportaciones hacia los mercados del denominado Sur Global.

El objetivo será reposicionar al grupo frente a un mercado cada vez más competitivo, marcado por la expansión de los fabricantes asiáticos, el crecimiento de los vehículos eléctricos y los cambios en las preferencias de los consumidores.

Una apuesta multimillonaria para recuperar competitividad

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, sostuvo que la empresa realizará inversiones millonarias durante los próximos años para fortalecer sus principales marcas.

El ejecutivo indicó que el objetivo será hacer que las marcas históricas del grupo sean “aún más atractivas, sólidas y competitivas”.

Desde el sindicato IG Metall, la vicepresidenta del Consejo de Supervisión, Christiane Benner, señaló que se trabajó para encontrar soluciones frente a la crisis que atraviesa el grupo automovilístico alemán.

Benner sostuvo que las decisiones deberán contemplar escenarios de futuro para todas las plantas del grupo.

El ambicioso programa financiero de Volkswagen tiene como objetivo alcanzar en 2030 un margen operativo sobre ventas del 9%, equivalente a un resultado operativo cercano a los 31.000 millones de euros.

Para el período de planificación 2027-2031, el grupo proyectó una inversión de 135.000 millones de euros en activos materiales, investigación y desarrollo.