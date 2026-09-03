Día de la Historieta Argentina: artistas y editores celebraron la creatividad y el trabajo independiente

En la previa del Día de la Historieta Argentina, la Escuela de Artes Visuales de Paraná fue escenario de una jornada dedicada al humor gráfico, la ilustración, las historietas y la producción independiente. Hacedores culturales, dibujantes, editores y estudiantes participaron de debates, charlas, exposiciones y muestras de trabajos.

La actividad reunió a referentes de Paraná y Santa Fe y también permitió visibilizar la producción de jóvenes artistas que trabajan en ilustraciones, stickers, revistas, carátulas y diferentes expresiones gráficas.

Entre los organizadores estuvo el caricaturista Ricardo Jaimovic, conocido como Jaimo, quien destacó la importancia de generar espacios para el encuentro y el fortalecimiento del sector.

“En realidad, el Día de la Historieta es mañana. Nosotros hicimos la previa con referentes del humor y la historieta de Paraná y de Santa Fe”, expresó.

Jaimo también destacó el homenaje realizado a Raúl Viso, fallecido recientemente, y recordó su aporte al mundo de la historieta y el compromiso de los artistas con la memoria histórica.

“Estábamos muy contentos también con el homenaje a Raúl Viso, que se nos fue hace poco. Fue genial conversar con él y pensar el rol que tienen la historieta y la gente que hace historieta en estos momentos”, señaló.

La jornada incluyó la participación de editoriales independientes y artistas que expusieron sus producciones.

El arte como registro histórico

Durante uno de los intercambios con el público, Jaimo reflexionó sobre la importancia del trabajo artístico como herramienta de registro y memoria, especialmente frente al avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

“El registro gráfico y artístico se puede hacer en tanto y en cuanto tengan la oportunidad y el espacio para hacerlo”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el trabajo de los artistas también tiene un valor documental.

“Ante los desafíos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, es importante entender que el registro que tenés como artista también es un registro histórico”, explicó.

Como ejemplo mencionó el trabajo de Raúl Viso. “Dimos el ejemplo de Raúl Viso, que trabajó con sus propios gráficos como documento para los juicios de lesa humanidad, algo que él mismo sufrió en carne propia cuando era muy joven”, recordó.

“La historieta sigue sirviendo”

José, uno de los participantes de la jornada, destacó la convocatoria y aseguró que la historieta continúa teniendo un papel fundamental, especialmente en la educación y la formación de nuevos lectores. También consideró que este lenguaje artístico necesita mayor visibilidad.

“La historieta está un poco escondida, está un poco tapada. Sin embargo, sigue sirviendo y seguirá sirviendo”, sostuvo. El participante destacó el valor que las historietas tienen en los procesos de aprendizaje. “Muchos chicos están aprendiendo a leer y se dedican a leer. Hay problemas de aprendizaje muy graves en las escuelas primarias y se están solucionando con las historietas”, afirmó.

Además, celebró el resurgimiento de este formato y el acompañamiento entre artistas. “Las historietas están resurgiendo", señaló.

La edición independiente como una pasión

Eliana, editora y participante del encuentro, definió su trabajo como una actividad atravesada por la pasión y el compromiso con la cultura. “Para mí, la edición era una pasión. Antes que nada, soy una lectora asidua tanto de libros como de historietas”, expresó.

“Le debo mucho a la historieta. Significó mucho para mí porque me dio muchas gratificaciones”, afirmó. Sobre el trabajo editorial independiente, reconoció que se trata de una actividad compleja, aunque destacó la satisfacción de sostener proyectos en los que se cree.

“Es un trabajo duro a veces porque no es fácil. Hoy en día ningún trabajo independiente está siendo fácil de llevar adelante”, señaló. Sin embargo, sostuvo que la convicción permite superar las dificultades.

“Cuando uno hace algo en lo que realmente cree, en lo que confía y en lo que siente, todo se hace mucho mejor y mucho más fácil”, afirmó.

Ilustraciones, cómics y creaciones originales

La muestra también permitió conocer el trabajo de jóvenes artistas. Román Soreira presentó ilustraciones, personajes y producciones realizadas de manera artesanal.

“Yo dibujo mayormente para la venta personajes de cosas que ya existen, pero con mi estilo y personajes que me gustan a mí, principalmente superhéroes o personajes de cómics”, explicó.

También presentó obras originales y una historia de su propia autoría. “Esta es una historia escrita por mí y todo está hecho a mano. Los muñequitos, los peluches y casi todo lo que hay es material original mío, dibujado por mí”, contó.

Sobre la elaboración de sus miniaturas, detalló que utilizó porcelana fría y pintura acrílica. “Los muñequitos se hacen con porcelana fría y hay que esperar unos días a que se sequen, dependiendo del tamaño. Después los pinto con acrílico y los patino un poco con esmalte para darles un aspecto más brilloso”, explicó.

Una editorial para nuevos dibujantes

La jornada también contó con la participación de Valen José, dibujante de cómics e integrante de una editorial de Paraná orientada a acompañar a nuevos autores. “Yo soy dibujante de cómic y también tenemos una editorial de Paraná que se dedica a publicar a chicos nuevos que sean de la ciudad y hagan historietas”, explicó.

El proyecto también desarrolla talleres para enseñar y acercar el lenguaje de la historieta a nuevas generaciones. “Tenemos talleres de cómic donde damos clases de historietas”, agregó.

Durante la muestra presentó una publicación que reunió diferentes relatos de su autoría. El dibujante explicó que el personaje de portada estaba inspirado en su mascota. “El de la portada era mi gato y todas las historias no tenían nada que ver entre sí, pero eran autoconclusivas: empezaban y terminaban”, señaló.

Un encuentro entre generaciones

El reconocido artista Ram también participó de la celebración y destacó la importancia de mantener el vínculo entre los referentes históricos y las nuevas generaciones.

“Yo soy de la vieja camada, junto con Maxi y Jaimo”, expresó. El dibujante valoró especialmente este tipo de encuentros. “En estos eventos vale la pena acompañarnos”, sostuvo. También recordó el vínculo construido durante años con artistas de Santa Fe.

La jornada cerró con una amplia exposición de stickers, ilustraciones, revistas, personajes y producciones artísticas que reflejaron la diversidad y creatividad de los participantes.