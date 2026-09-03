Caso Silvina Luna: junta médica confirmó que las inyecciones que aplicaba Lotocki dañaron los riñones de la modelo

Se concluyó que los riñones de Silvina Luna fueron dañados por las inyecciones de Lotocki

La junta médica que intervino en la causa por la muerte de Silvina Luna concluyó que las investigaciones científicas más recientes fortalecieron la relación entre el polimetilmetacrilato (PMMA), la formación de granulomas, el aumento de calcio en sangre y el deterioro progresivo de la función renal. El informe respondió los puntos solicitados por la Justicia en la investigación sobre las intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki.

Los especialistas del Cuerpo Médico Forense señalaron que los nuevos estudios “confieren mayor consistencia y relación fisiopatológica entre la presencia de material de relleno (PMMA), la formación de granulomas y el desarrollo de hipercalcemia mediada por calcitriol”.

El dictamen no atribuyó responsabilidad penal

El informe aclaró que no formuló una atribución de responsabilidad penal contra Lotocki. En cambio, respondió consultas médicas sobre la evolución clínica de Luna, los controles posteriores, la posibilidad de una cirugía reconstructiva y el conocimiento científico disponible sobre las complicaciones asociadas al PMMA.

Al analizar el seguimiento médico, los peritos afirmaron: “No obran en autos las constancias médicas del seguimiento realizado por el Dr. Aníbal Lotocki” tras las intervenciones practicadas sobre la paciente.

Los granulomas y el daño renal

La junta explicó que la aparición de hipercalcemia secundaria a un cuerpo extraño no resultó completamente predecible y pudo manifestarse meses o incluso años después de la formación de granulomas. Sin embargo, sostuvo que, una vez detectadas esas lesiones, correspondía realizar un seguimiento orientado a la detección precoz de una eventual hipercalcemia.

La documentación médica incorporada al expediente indicó que en 2013 ya se habían detectado granulomas y un cuadro de hipercalcemia acompañado por deterioro de la función renal. Posteriormente, la historia clínica del Hospital Italiano y la autopsia confirmaron la presencia de granulomas en ambos glúteos, muslos y rodillas.

La evidencia científica más reciente

Uno de los aspectos centrales del nuevo dictamen fue la incorporación de estudios publicados entre 2014 y 2025, que ampliaron la evidencia sobre las complicaciones del PMMA utilizado con fines estéticos.

Los peritos citaron investigaciones internacionales que describieron casos de hipercalcemia por inyecciones cosméticas de PMMA y una serie de 12 pacientes publicada en 2025, donde el 91,6% presentó elevación de calcitriol y una alta frecuencia de compromiso renal. Para la junta, esos antecedentes científicos constituyeron el sustento de las conclusiones periciales incorporadas al expediente judicial.