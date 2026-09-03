“Estoy más firme que nunca”: Tini Stoessel regresó a los escenarios tras la polémica familiar

Tini Stoessel volvió a los escenarios este miércoles 2 de septiembre con un show en Guadalajara, México, mientras continúan las versiones sobre diferencias con su familia por el manejo de aspectos económicos de su carrera. La cantante evitó referirse directamente al tema, pero dejó un mensaje sobre su presente personal y profesional.

Durante el concierto, la artista se tomó unos minutos para hablar ante sus seguidores y aseguró que no tiene previsto alejarse de la música. “Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar”, manifestó.

Luego agregó que se encuentra “más firme que nunca” y agradeció especialmente a las personas que la acompañan en esta etapa. Entre ellas mencionó a su equipo de trabajo, sus amigas y su pareja, Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel habló de su presente

“Estoy más firme que nunca, más feliz que nunca”, expresó Tini Stoessel durante el espectáculo. La declaración recibió una ovación del público que asistió al Arena Guadalajara.

La cantante no habló específicamente sobre Alejandro Stoessel ni sobre las versiones difundidas durante las últimas semanas acerca de una auditoría vinculada con sus finanzas y el manejo de su carrera. Por ese motivo, sus palabras fueron una referencia general a su actualidad y no una declaración directa sobre ese conflicto.

"Estoy más firme y feliz que nunca" El mensaje de Tini Stoessel en su show de anoche en México: "De acá no me voy a ir. Los amo con todo mi corazón". 📹 @aspidzone pic.twitter.com/S8F1xgjOwp — Corta (@somoscorta) September 3, 2026

Distintos medios sostienen que la artista habría revisado la administración de sus ingresos y sociedades luego de varios años en los que su padre tuvo un rol central en su representación. Hasta el momento, varios de los detalles económicos difundidos forman parte de versiones periodísticas y no fueron explicados públicamente en profundidad por la cantante.

Un cambio que llamó la atención en el show

Otro de los aspectos que generó comentarios entre los seguidores fue la ausencia de “Pa” y “Ángel” en el repertorio. Ambas canciones fueron escritas por Tini Stoessel con referencias directas a su padre, Alejandro Stoessel.

La modificación de la lista de temas coincidió con las versiones de distanciamiento familiar, aunque por sí sola no permite confirmar cuál es actualmente la relación entre ambos.

Rodri De Paul anoche acompañando a Tini Stoessel durante su show en México, Guadalajara. ❤️ pic.twitter.com/alUsV99Jm1 — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣𝙖 𝘿𝙖𝙝𝙗𝙖𝙧 (@marianadahbar) September 3, 2026

Durante la noche también hubo momentos de emoción. La cantante agradeció reiteradamente el acompañamiento de sus fanáticos y destacó el respaldo de quienes permanecen cerca de ella durante esta etapa.

La gira continuará por Latinoamérica

El recital formó parte del Futttura World Tour 2026 y marcó el inicio de una nueva serie de presentaciones internacionales de la artista.

Tras Guadalajara, Tini Stoessel tiene previsto continuar con fechas en México y luego avanzar con su gira por otros países latinoamericanos.

De esta manera, y mientras persisten las versiones sobre su situación familiar, la cantante utilizó su regreso a los escenarios para despejar cualquier duda sobre su futuro profesional: “Yo de acá no me voy a ir”.