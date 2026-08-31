Tini habló de su presente en medio de la polémica que involucra a su padre: “Tengo las cosas más claras”

Tini Stoessel habló sobre su presente personal y artístico durante una serie de entrevistas realizadas en México y El Salvador, donde se prepara para presentar su espectáculo Futttura. La cantante se refirió al paso del tiempo, a los cambios que experimentó durante su carrera y al proceso que le permitió sentirse actualmente más segura.

Las declaraciones tuvieron repercusión entre sus seguidores en redes sociales y se conocieron en momentos en que la familia Stoessel se encuentra bajo exposición pública por la situación que involucra a su padre, Alejandro Stoessel.

Durante una entrevista con un medio mexicano, la artista explicó cómo fue cambiando a medida que avanzó su carrera. “Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas”, expresó.

“Tengo las cosas más claras”

Stoessel también relacionó esa evolución con su edad y con la confianza que adquirió tanto arriba del escenario como en otros aspectos de su vida.

“Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, sostuvo.

Sus palabras fueron retomadas por numerosos fanáticos en las redes sociales, donde algunos las vincularon con el presente personal y familiar que atraviesa la cantante.

El disco que marcó un punto de inflexión

Durante la entrevista, la intérprete de “Cupido” también recordó el significado que tuvo Un mechón de pelo, el álbum publicado en 2024 en el que decidió abordar aspectos personales de su vida.

“Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum”, explicó.

La cantante reconoció que exponer esas experiencias a través de sus canciones representó un desafío. “Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”, afirmó.

La reflexión de Tini antes de sus próximos shows

En otra entrevista, esta vez con un medio de El Salvador, Tini fue consultada sobre el mensaje que le gustaría transmitir al público después de cada presentación.

“Hay una canción que lo dice: ‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’. Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro”, reflexionó.

Luego explicó cómo la música también puede generar interrogantes y reflexiones personales en quienes la escuchan. “A mí me parece lo más mágico del mundo, porque me pasa con mis artistas preferidos que me hacen replantearme muchas cosas. Y eso es muy mágico, la verdad”, completó.

💥 TINI ROMPIÓ EL SILENCIO SIN MENCIONAR A SU PADRE Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom pic.twitter.com/aLMBbTWCK9 — América TV (@AmericaTV) August 31, 2026

Los próximos shows de Tini Stoessel

Las declaraciones se conocen en la previa de una nueva etapa de presentaciones internacionales de Futttura. Tini tiene previstos tres shows en México durante septiembre.

La cantante se presentará los días 2, 4 y 7 de septiembre en México, mientras que el 12 de septiembre llevará su espectáculo a El Salvador.