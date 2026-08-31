La Iglesia alertó por el endeudamiento de las familias y reclamó medidas al Gobierno

La Iglesia alertó por el endeudamiento de las familias argentinas y reclamó al Gobierno nacional que atienda una problemática que, según advirtió, afecta especialmente a quienes recurren al crédito para afrontar necesidades básicas. El planteo fue realizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo.

El referente eclesiástico cuestionó que la situación pueda ser considerada únicamente como un problema entre particulares y pidió analizar las consecuencias que genera el creciente nivel de deuda sobre los hogares.

“No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo Colombo al referirse a la postura que, a su entender, debería asumir el Estado frente al fenómeno.

La preocupación por las deudas familiares

El titular de la Conferencia Episcopal consideró que buena parte del endeudamiento responde a la necesidad de cubrir gastos cotidianos y planteó su preocupación por las consecuencias que pueden producirse cuando las familias deben recurrir permanentemente al crédito.

“Ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”, manifestó en declaraciones radiales.

CEA.

Colombo vinculó además la situación con otra problemática sobre la que la Iglesia ya había expresado preocupación: el endeudamiento relacionado con la ludopatía y las apuestas online, especialmente entre los jóvenes.

La comparación con la ludopatía online

“Tuvimos una intervención muy fuerte cuando peleábamos por la ludopatía online, un tema muy parecido, en el efecto, al menos, con familias que se endeudaban por la adicción al juego. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, indicó.

El representante de la Iglesia puso especialmente el foco en las condiciones bajo las cuales algunas personas acceden al financiamiento y en las dificultades posteriores para cancelar esas obligaciones.

“Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, señaló Colombo.

El pedido de medidas al Gobierno

Frente a este escenario, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina consideró necesario establecer mecanismos que permitan limitar el impacto del endeudamiento sobre los ingresos de los hogares.

“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, sostuvo.

El pronunciamiento se conoce en un contexto de crecimiento de los niveles de mora. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), la mora bancaria familiar alcanzó el 12,8% en junio.

La mora en billeteras llegó al 30,1%

La situación resulta todavía más significativa en el financiamiento otorgado a través de billeteras virtuales, donde la irregularidad alcanzó el 30,1%. El porcentaje supera incluso el pico del 27,1% registrado durante la pandemia de Covid-19, en mayo de 2020.

De acuerdo con los datos difundidos, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular sobre un universo de 20,96 millones de deudores.

El crecimiento de la morosidad se convirtió además en motivo de discusión política. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de obligaciones asumidas entre particulares, sectores opositores ponen el foco en el impacto que el endeudamiento tiene sobre la economía y las dinámicas familiares.