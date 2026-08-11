Adrián Ravier sobre las familias endeudadas: “Acá no hay plan platita para que la gente pague sus moras”

No hay plan platita. El Gobierno volvió a descartar ayuda para quienes no pueden pagar sus créditos y aseguró que no destinará fondos públicos para asistir directamente a los deudores, en momentos en que casi seis millones de argentinos registraron dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo este martes que la estrategia oficial estará centrada en reducir la inflación y favorecer acuerdos de refinanciación con los bancos.

La definición se conoció después de que el presidente Javier Milei afirmara que nadie les había puesto una “pistola” en la cabeza a quienes tomaron créditos que actualmente no pueden pagar. Ante el incremento de la morosidad, Ravier ratificó que el Ejecutivo no contempla implementar un programa de asistencia económica.

“Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”, sentenció el funcionario durante la conferencia de prensa.

La mora de las familias llegó al 12,8%

La preocupación aumentó luego de conocerse el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según los datos correspondientes a mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7%, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior y de 5,1 puntos en la comparación interanual.

"Acá no hay plan platita para que la gente pague sus moras" Adrián Ravier dijo que "los bancos se están reuniendo con personas físicas y jurídicas para dar una respuesta a este problema" y señaló: "El Gobierno ayuda a través de un plan de estabilización exitoso". pic.twitter.com/yBv6atZoKu — Corta (@somoscorta) August 11, 2026

El deterioro fue todavía mayor entre los hogares. De acuerdo con el reporte de la autoridad monetaria, ladurante mayo.

Ravier reconoció que el escenario representa una dificultad para numerosos hogares. “Por supuesto somos sensibles al problema; no hay duda de que es un problema”, expresó.

El Gobierno explicó por qué aumentó la morosidad

El vocero vinculó parte del deterioro de los indicadores con las condiciones financieras que atravesó la economía durante el año pasado.

“Cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, donde hemos tenido un escenario tan complejo de incertidumbre, que impactó en la demanda de dinero y en la tasa de interés, esto ha generado una situación en donde la economía se resiente, en donde las tasas de interés se han elevado y las moras empezaron a hacerse cada vez más complejas y han ido en aumento”, puntualizó.

Ravier afirmó que bajar la inflación es la respuesta

“¿De qué manera ayuda el Gobierno a resolver este problema que nos preocupa a todos? Ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación”, explicó Ravier.

Según planteó, la continuidad de esa tendencia permitiría mejorar las condiciones para reestructurar las obligaciones financieras. “En la manera en que esto continúe, que nosotros somos muy optimistas al respecto, la tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y, en todo caso, los índices de morosidad puedan bajar”, añadió.

En ese sentido, reveló que ya existen conversaciones entre las entidades financieras y sus clientes para encontrar alternativas de pago. “En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas, tanto empresas como familias, para tratar de dar una respuesta a este problema”, indicó.

Refinanciar las deudas con mayores plazos

Ravier detalló cuál es la alternativa que impulsa el Gobierno frente al crecimiento de los incumplimientos. “¿La respuesta cuál es? Refinanciar esas moras y créditos con plazos más largos y tasas de interés más bajas”, afirmó.

La posición coincidió con la expresada días atrás por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al segundo trimestre.

“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselos a otros. En todos esos casos se dispara el riesgo moral”, sostuvo Bausili.

El Banco Central también rechazó una intervención

Bausili aseguró, además, que el organismo no recibió reclamos del sistema financiero para instrumentar un salvataje estatal frente al incremento de la mora.

“Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido también. No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estemos atendiendo. Estamos escuchando, estamos analizando y por ahora, esta nos parece que es la mejor alternativa”, concluyó.