“Era un caos”, aseguraron entrerrianos varados en Colombia por el terremoto

Tres entrerrianos viajaron a Colombia para participar de un torneo internacional de asadores y, al arribar al país, se encontraron con las consecuencias del terremoto que afectó a distintas localidades y que dejó, según el balance preliminar, 181 personas fallecidas y 1.310 heridas.

David Stang, Luciano Jaime y Elvio Trossero dialogaron con Elonce desde Palmira, donde permanecían mientras evaluaban cómo reorganizar el viaje tras la suspensión de la competencia.

“Veníamos a un Iberoamericano de asadores, representando a Entre Ríos y Argentina. Aterrizamos en Bogotá y nos encontramos con esta noticia del desastre”, relató uno de los integrantes del grupo.

Stang y Jaime son oriundos de Colonia Ensayo, mientras que Trossero es de Diamante. Los tres habían viajado para representar a Entre Ríos y Argentina en una competencia internacional de asadores y tenían previsto alojarse en Cali.

“Llegamos y nos dimos cuenta de que todo era un caos”

Los entrerrianos explicaron que durante el vuelo no habían recibido información sobre lo que estaba ocurriendo. Recién después de aterrizar comenzaron a dimensionar la situación. “No nos avisaron nada durante el vuelo, solo cuando habíamos llegado a Bogotá”, señalaron.

A partir de ese momento comenzaron a recibir numerosos mensajes de familiares, amigos y personas que habían acompañado el proyecto para participar de la competencia.

David Stang, Luciano Jaime y Elvio Trossero (captura de video)

“Llegamos y nos dimos cuenta de que todo era un caos y, obviamente, los teléfonos explotaban con mensajes de nuestras familias, de nuestros seres queridos preguntando por cómo estábamos, porque las imágenes son para asustarse”, contaron a Elonce.

El grupo tenía una reserva para alojarse en Cali, pero ante la situación decidió modificar sus planes. “Nosotros teníamos hospedaje en Cali justamente para anoche, pero llegamos ayer a la mañana, entonces decidimos cambiar el lugar y ahora estamos en Palmira”, explicaron.

La localidad se encuentra a unos 20 kilómetros de Cali y allí los entrerrianos encontraron una situación más tranquila.

Cambio de alojamiento y competencia suspendida

El terremoto alteró completamente el itinerario que habían preparado. Además del cambio de hospedaje, el torneo internacional que motivó el viaje finalmente no se realizaría en las condiciones previstas.

Los entrerrianos acudieron a la aerolínea para consultar las posibilidades de adelantar su regreso, pero se encontraron con otro inconveniente económico. “Recién venimos de la aerolínea para solicitar los cambios de vuelo y cambiar el vuelo sale más caro que comprar uno nuevo”, indicaron.

Por ese motivo, analizaban diferentes alternativas. “Estamos en esa disyuntiva, si nos quedamos, si vamos para otra región o aprovechar también que estamos acá y que ya tenemos todo comprado”, explicaron.

El regreso estaba previsto originalmente para el 25 de agosto, por lo que todavía tenían varios días por delante antes del vuelo programado hacia Argentina.

Entrerrianos viajaron a Colombia por un torneo y se encontraron con el terremoto

Cómo encontraron Palmira después del terremoto

Desde la plaza principal de Palmira y mientras compartían unos mates, los entrerrianos contaron a Elonce que la situación comenzaba a normalizarse. “Hoy ya se han restablecido los servicios de luz, de internet, ya con mucha más normalidad se ve todo. Los negocios han abierto. Ayer cuando llegamos la mayoría de los negocios también estaban cerrados”, detallaron.

También mostraron una antigua iglesia ubicada en el centro de la localidad que, según pudieron observar, no presentaba daños importantes. “Acá fue muy leve a comparación de lo que pasó en Cali, que está muy cerca, muy cerca de donde estamos nosotros”, señalaron.

De acuerdo con el relato de los viajeros, durante las primeras horas existía preocupación entre los habitantes ante la posibilidad de nuevos movimientos. “La gente estaba claramente asustada esperando alguna réplica. Estas cosas pueden continuar una vez que pasa el terremoto, las réplicas pueden acontecer en cualquier momento”, describieron. Sin embargo, destacaron que durante la nueva jornada “se ve todo más tranquilo”.

La preocupación de familiares y amigos en Entre Ríos

Los asadores habían realizado diferentes actividades antes del viaje para reunir los fondos necesarios para participar de la competencia. Por eso, además de sus familiares, muchas personas estaban pendientes de lo que sucedía con ellos en Colombia.

“Nosotros habíamos hecho una movida muy grande con este Iberoamericano y hubo muchísima gente que nos acompañó, que nos ayudó en distintas actividades que hicimos previas a este campeonato para solventar los gastos”, explicó Stang.

Terremoto en Colombia.-

La noticia del terremoto provocó inmediatamente preocupación entre quienes habían acompañado el proyecto desde Entre Ríos. “Había mucha gente expectante de nuestro viaje, de nuestras actividades y también del resultado de la competencia. Cuando se enteran del terremoto, imagínense que era muchísima la preocupación y más aún nuestra familia directa”, expresó.

Además, reconocieron que inicialmente tampoco podían brindar demasiadas precisiones: “Cuando aterrizamos no sabíamos absolutamente nada de la situación. Solo sabíamos que estábamos bien y no sabíamos qué era lo que iba a venir por delante”.

“Estamos tranquilos y estamos bien”

Antes de finalizar la comunicación con Elonce, los tres entrerrianos enviaron un mensaje especialmente dirigido a sus familias y a todas las personas que colaboraron para que pudieran realizar el viaje.

“Más allá de que hemos contestado muchísimos mensajes por privado, también darle la tranquilidad de que estamos bien y que vamos a resolver la situación y reorganizar el viaje de alguna manera para, cuando esto se descongestione un poco, poder volver a nuestra casa”, manifestaron.

Y concluyeron con un mensaje tranquilizador desde Colombia: “Por lo pronto estamos tranquilos y estamos bien y muy agradecidos por la preocupación de la gente también”.

Mientras aguardaban novedades y evaluaban cómo continuar el viaje, David Stang, Luciano Jaime y Elvio Trossero permanecían en Palmira, después de que el terremoto transformara inesperadamente el viaje que habían organizado para representar a Entre Ríos en una competencia internacional.