Terremoto en Colombia: las imágenes más impactantes tras el movimiento telúrico

Un terremoto de magnitud 7,4 ​​sacudió a Colombia a las 12:34 GMT de este lunes y provocó al menos 18 víctimas fatales en Pereira. El movimiento telúrico en el oeste de Colombia causó víctimas y daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico, informó la gobernadora, Nubia Córdoba, en la red social X.

La cantidad de víctimas fatales fue informada por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. "La situación es crítica", comentó el alcalde en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance.

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

En un primer momento informó del sismo el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ), comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

El epicentro del temblor, a una profundidad de 93,7 kilómetros, se ubicó inicialmente a 4,86 ​​grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

🇨🇴 | URGENTE: El terremoto de Colombia ha dejado al menos 23 muertos y varios heridos aún bajo los escombros. La mayoría de los fallecidos son de Pereira. Estas imágenes son de la Plaza Bolívar en el centro de la ciudad de Pereira. pic.twitter.com/Rc9YOCAHMC — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 10, 2026

Tras el terremoto, en redes sociales no tardaron en llegar los tremendos videos que muestran el temblor. Según reportaron medios internacionales, el movimiento sísmico se sintió también en Ecuador y Panamá.