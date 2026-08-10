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Internacionales Causó víctimas y daños significativos

Terremoto en Colombia: las imágenes más impactantes tras el movimiento telúrico

Se reportaron víctimas y daños significativos en la provincia de Chocó, en la costa del Pacífico. Tras el terremoto, en redes sociales no tardaron en llegar los tremendos videos que muestran el temblor y los daños causados.

10 de Agosto de 2026
Terremoto en Colombia.
Terremoto en Colombia. Foto: (AP).

Se reportaron víctimas y daños significativos en la provincia de Chocó, en la costa del Pacífico. Tras el terremoto, en redes sociales no tardaron en llegar los tremendos videos que muestran el temblor y los daños causados.

Un terremoto de magnitud 7,4 ​​sacudió a Colombia a las 12:34 GMT de este lunes y provocó al menos 18 víctimas fatales en Pereira. El movimiento telúrico en el oeste de Colombia causó víctimas y daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico, informó la gobernadora, Nubia Córdoba, en la red social X.

 

La cantidad de víctimas fatales fue informada por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. "La situación es crítica", comentó el alcalde en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance.

 

En un primer momento informó del sismo el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ), comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

El epicentro del temblor, a una profundidad de 93,7 kilómetros, se ubicó inicialmente a 4,86 ​​grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

 

Tras el terremoto, en redes sociales no tardaron en llegar los tremendos videos que muestran el temblor. Según reportaron medios internacionales, el movimiento sísmico se sintió también en Ecuador y Panamá.

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Colombia Terremoto víctimas fatales Daños
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