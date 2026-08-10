Arrestos domiciliarios: amplían el monitoreo de tobilleras electrónicas y buscan personal especializado

El Centro de Monitoreo Electrónico de Entre Ríos será ampliado ante la incorporación de nuevos dispositivos y la necesidad de fortalecer el seguimiento de personas que cumplen arresto domiciliario. Actualmente, el sistema supervisa a 190 personas distribuidas en más de 26 ciudades de la provincia y dispone de 240 dispositivos. Además, se abrió una convocatoria para incorporar personal especializado en informática y sistemas.

El alcaide mayor Carlos Salomón, jefe del Departamento de Monitoreo de Seguridad Informática, explicó a Elonce que el organismo controla a personas procesadas o condenadas que cumplen medidas judiciales bajo supervisión electrónica, es decir, a través del uso de tobilleras electrónicas. Las disposiciones pueden provenir de juzgados de Garantías o de Ejecución de Penas.

Monitoreo de tobilleras electrónicas (foto Elonce)

Buscan incorporar personal especializado

La ampliación del área incluirá la incorporación de seis personas que trabajarán tanto en el control electrónico como en la asistencia técnica de los dispositivos distribuidos en diferentes puntos de Entre Ríos.

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 29 años, de ambos sexos, que posean título terciario, universitario o formación afín a informática y sistemas. La inscripción se realiza de manera digital mediante el portal del Gobierno provincial. Posteriormente, los postulantes atravesarán una instancia de evaluación y entrevistas.

“Es un trabajo riguroso y hay que tener muchísima capacidad en el entendimiento del sistema. Todo el personal que se encuentra, tanto en técnica como en control, ha sido capacitado por la empresa que brinda el sistema para que ante cualquier evento accione de manera inmediata y, ante una evasión o algún problema, pueda intervenir con Policía”, explicó Salomón. De hecho, ponderó la labor que se desarrolla junto a personal policial “para poder inmediatamente capturar a la persona, en este caso, que determine una evasión”.

Monitoreo de tobilleras electrónicas (foto Elonce)

Más tobilleras y una nueva sede

La expansión responde también a la incorporación de 40 dispositivos electrónicos adicionales. Actualmente existen 240 equipos disponibles, aunque aproximadamente 190 se encuentran instalados y entre 10 y 15 deben conservarse como reserva para reemplazos y mantenimiento.

Salomón anticipó además que el centro atravesará una modificación estructural y se trasladará a un nuevo espacio. “En cuestión de 30 días vamos a estar en un nuevo lugar con una nueva estructura para poder aplicar el resto de las tobilleras”, señaló.

A ese proceso se sumará la centralización del control de aproximadamente 400 cámaras instaladas en las unidades penales de Entre Ríos, que serán supervisadas desde el centro ubicado en Paraná para asistir a los establecimientos en cuestiones vinculadas con la seguridad.

Amplían el monitoreo de tobilleras electrónicas y buscan personal especializado

Más de 6.000 alertas y novedades por día

El monitoreo funciona las 24 horas y genera un volumen considerable de información. Según reveló Salomón, el sistema puede producir diariamente más de 6.000 registros relacionados con las 190 personas supervisadas.

Entre las alertas pueden aparecer salidas en horarios no permitidos, ausencias del domicilio o ingresos a zonas prohibidas. Frente a esas situaciones, los operadores verifican las autorizaciones judiciales de cada persona y realizan las comunicaciones correspondientes.

“Tenemos más de 6.000 novedades por día. Entonces, el personal tiene que estar muy atento de acuerdo a las autorizaciones que tenga cada persona de salir o de deambular o si tiene sistema GPS o tiene 24 horas en el domicilio”, explicó.

Monitoreo de tobilleras electrónicas (foto Elonce)

Qué ocurre cuando alguien incumple el arresto

El Centro de Monitoreo funciona como intermediario entre la persona sometida a arresto domiciliario y el juzgado que dispuso la medida. Cuando se detecta una posible irregularidad, los operadores activan un protocolo de comunicaciones y, si corresponde, solicitan la intervención policial.

Una vez cumplidas esas instancias, se informa a la Fiscalía y al juzgado correspondiente, que determinarán en audiencias posteriores si existió un quebrantamiento del arresto domiciliario o si la persona puede continuar bajo el mismo régimen.

Salomón destacó que el sistema permite mantener un seguimiento permanente y reducir la necesidad de destinar policías y móviles para controlar físicamente los domicilios. “El dispositivo electrónico lo que hace es controlarlo las 24 horas. Ante cualquier anormalidad, nosotros lo que hacemos es informar al juzgado del incumplimiento de la medida”, explicó.

Dos modalidades de monitoreo

El organismo trabaja con diferentes dispositivos según las características de cada medida judicial. Uno está destinado al arresto domiciliario permanente y permanece vinculado al domicilio determinado por la Justicia. Los equipos funcionan de manera autónoma y no requieren conexión a internet.

La segunda modalidad incorpora GPS y se utiliza principalmente con personas que cuentan con autorizaciones para realizar determinados recorridos. Puede tratarse, por ejemplo, de salidas laborales, familiares o traslados autorizados entre el domicilio y otros lugares.

“El dispositivo GPS lo que hace es determinar todo lo que es la posición y el cumplimiento del domicilio a la escuela y de la escuela de nuevo a su domicilio en los horarios establecidos por el juzgado”, ejemplificó Salomón.

Monitoreo de tobilleras electrónicas (foto Elonce)

Cómo actúan ante casos de violencia de género

El funcionario diferenció además estos dispositivos del denominado sistema dual utilizado en determinadas causas por violencia de género. Cuando una persona debe permanecer las 24 horas en su domicilio por disposición judicial, puede aplicarse el sistema supervisado por el Centro de Monitoreo.

En cambio, cuando existe una prohibición de acercamiento pero la persona puede circular, interviene el sistema dual administrado por la Policía. En ese esquema se utilizan dispositivos GPS para determinar las ubicaciones y advertir posibles acercamientos prohibidos.

Ante una evasión de una persona sometida a arresto domiciliario por una causa de violencia de género, Salomón remarcó que la prioridad es proteger a la víctima. “Lo primero que hacemos es contactarnos con las víctimas para saber su ubicación, para saber dónde están. Primero resguardarlas con personal policial y proceder a la búsqueda de la persona que está con dispositivos”, concluyó ante Elonce.