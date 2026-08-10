Robó monitores de un hospital, intentó venderlos y cayó en una compra controlada

Un hombre fue detenido acusado de sustraer monitores de un hospital y ofrecerlos posteriormente mediante una plataforma digital. El operativo se concretó en el barrio porteño de Caballito a través de una compra controlada.

La investigación comenzó con la denuncia de un empleado del Hospital Fernández, quien observó dos monitores multiparamétricos publicados en internet por un valor total de un millón de pesos.

El trabajador reconoció los aparatos por sus características y números de serie. Según manifestó, correspondían a equipos que habían sido retirados del área de Terapia Intensiva del establecimiento.

Simularon una compra para recuperar los equipos

Con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº14, los investigadores indicaron al denunciante que se comunicara con el vendedor y fingiera estar interesado en adquirir los dispositivos.

El encuentro se acordó en una estación de servicio situada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia. Cuando el sospechoso llegó con los monitores de un hospital, los policías intervinieron y lo detuvieron.

Otro del los elementos robados.

Durante la requisa realizada ante testigos, los agentes encontraron además un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío y diferentes instrumentos médicos. El hombre no habría podido justificar la procedencia de esos objetos.

Secuestraron elementos valuados en $9 millones

La Justicia dispuso el secuestro de todo el equipamiento, cuyo valor de mercado fue estimado en alrededor de nueve millones de pesos. También fueron incautados un teléfono celular y una camioneta Chevrolet Spin utilizada para llegar al encuentro.

El procedimiento quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº13. Las autoridades intentan determinar el origen de los demás elementos y establecer si pertenecen al Hospital Fernández o a otras instituciones.

La maniobra permitió recuperar los monitores de un hospital antes de que fueran comercializados. De acuerdo con la información policial, el detenido registraba antecedentes por hurto y violencia de género.