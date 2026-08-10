La UNER realizará un nuevo encuentro para debatir las narrativas sobre el cannabis

La UNER realizará el jueves 13 de agosto el segundo encuentro del ciclo “Cannabis: ciencia, sociedad y derechos”. Especialistas analizarán quiénes hablan sobre cannabis y cómo se construyen las representaciones sociales de las personas usuarias.
La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizará un nuevo encuentro sobre cannabis este jueves 13 de agosto, en el marco del ciclo “Cannabis: ciencia, sociedad y derechos”. La actividad se desarrollará en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, en Paraná, con modalidad híbrida y participación abierta a todo público.
Bajo el título “Narrativas en disputa: ¿quiénes hablan del cannabis en Argentina?”, la segunda jornada propondrá analizar quiénes intervienen en las discusiones públicas vinculadas con el cannabis, desde qué lugares construyen sus discursos y qué legitimidad adquiere cada una de esas voces.
La propuesta reunirá abordajes provenientes de la antropología, el derecho, la biomedicina, el activismo y la sociedad civil. La actividad será presencial y contará además con transmisión virtual. Para obtener el certificado de asistencia será necesario realizar una preinscripción.
Las diferentes miradas sobre el cannabis
Uno de los ejes estará a cargo de la doctora Brígida Renoldi, investigadora independiente del Conicet en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH-Conicet/UNaM) y docente del Programa de Posgrado en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones.
Desde un enfoque histórico-antropológico, Renoldi abordará cómo se construyeron las categorías vinculadas con las drogas. La propuesta partirá de considerar que la diferenciación entre sustancias lícitas e ilícitas no respondió únicamente a sus características químicas, sino también a decisiones históricas y morales.
Asimismo, se analizará cómo los procesos de criminalización de determinadas drogas estuvieron relacionados históricamente con categorías sociales vinculadas con la raza y la clase, y de qué manera esos antecedentes influyeron en las representaciones actuales sobre las personas usuarias.
Derecho, medicina y sociedad civil
Desde el ámbito jurídico participará el abogado Andrés Bacigalupo, especialista en Defensa y Garantías Constitucionales y director del libro “Aportes jurídicos y sociales sobre cannabis”. Su exposición estará enfocada en la forma en que el discurso jurídico-penal construyó la figura del usuario y su asociación con determinadas nociones de peligrosidad.
Bacigalupo también participó de la coordinación de la redacción de la Ley Provincial Nº 10.894, correspondiente al “Régimen de accesibilidad al cannabis medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor en Entre Ríos”, y es columnista legal de Revista Mate.
La mirada biomédica estará a cargo del doctor Maximiliano Gutiérrez, médico especialista en medicina interna, concurrente de Medicina Nuclear en el Centro de Medicina Nuclear de Clínica Modelo y médico de planta del servicio de Clínica Médica del Hospital de La Baxada. Además, se desempeña como director médico de Efecto Séquito Asociación Civil.
La perspectiva del activismo
La jornada incorporará además la perspectiva de Guillermina Ferraris, técnica en Comunicación Social y presidenta de Efecto Séquito Asociación Civil. Ferraris es integrante de Reducción de Daños Argentina y se desempeña como periodista y creadora de contenidos vinculados con drogas.
También fue codirectora del Relevamiento Intersectorial y Participativo del Cannabis para la Salud en Entre Ríos, realizado durante 2025. Su participación permitirá incorporar al encuentro la mirada construida desde el activismo y las organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta buscará poner en discusión la idea del cannabis como un objeto sobre el cual existen discursos neutrales. Por el contrario, el encuentro planteará que las diferentes voces construyen sentidos particulares acerca de las personas usuarias y las legitimidades que socialmente se les reconocen.
Un ciclo que recorre las facultades de la UNER
La moderación estará a cargo de Tabaré Echeverría, técnico en Comunicación Social, integrante del Programa UNER Cannabis y editor de Revista Mate, quien tendrá la tarea de articular las diferentes perspectivas planteadas durante la jornada.
“Narrativas en disputa: ¿quiénes hablan del cannabis en Argentina?” forma parte del ciclo “Cannabis: ciencia, sociedad y derechos”, una iniciativa del Programa UNER Cannabis que se desarrolla en distintas facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En esta oportunidad, la organización se realiza junto con la cátedra de Antropología de la Facultad de Ciencias de la Educación.
El encuentro se realizará el jueves 13 de agosto en el Auditorio Rodolfo Walsh, ubicado en Buenos Aires 389 de Paraná. La actividad será híbrida, con asistencia presencial y transmisión virtual, estará abierta a todo público y requerirá preinscripción a través de este link para quienes deseen obtener certificado de asistencia.