Otro refuerzo de aire polar hará bajar las temperaturas: cómo seguirá el tiempo

Un nuevo refuerzo de aire polar avanza sobre el país y las temperaturas seguirán descendiendo durante las próximas jornadas. Las heladas serán generalizadas en el centro y oeste, mientras que Patagonia volverá a atravesar un período de frío muy intenso.

El cambio se produce tras el alejamiento de un ciclón extratropical que se profundiza sobre el Atlántico Sur. Su evolución permite el avance de un sistema de altas presiones hacia el centro y norte argentino, acompañado por aire mucho más frío y seco.

Cuyo y la región Pampeana también tendrán un marcado descenso térmico. Hasta el martes se esperan heladas generalizadas, con mínimas que podrán ubicarse entre 0 y -7 °C y tardes que apenas alcanzarán entre 8 y 12 °C.

En la región Pampeana, el ascenso será más lento porque continuará una circulación de características oceánicas, que limitará la recuperación de las temperaturas. Esto significa que las mañanas seguirán siendo muy frías durante buena parte de la semana.

El frío también llegará al norte y al Litoral, aunque con menor intensidad. Provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes tendrán mínimas de 3 a 8 °C, con tardes más agradables, de aproximadamente 14 a 19 °C.

Desde el martes comenzará a ingresar aire más templado y el repunte se extenderá durante el resto de la semana.

Qué anticipa el pronóstico para Paraná

El pronóstico para Paraná anticipa un comienzo de semana marcado por las bajas temperaturas, presencia de viento y un aumento de la inestabilidad hacia el miércoles. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes la temperatura oscilará entre los 7 y los 14 grados.

Se espera cielo entre mayormente nublado y parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Durante la mañana se registrarían alrededor de 7 grados, mientras que por la tarde la temperatura alcanzaría una máxima de 14 grados.

El viento se mantendría entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte del día, aunque disminuiría durante la noche. Las condiciones cambiarán parcialmente durante el martes, cuando se intensificará la circulación del aire.

Martes frío y con fuertes ráfagas

Para el martes 11, el SMN anticipa una mínima de apenas 5 grados y una máxima de 12 grados. No se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá mayormente nublado, con algunos períodos de menor nubosidad.

Uno de los datos destacados de esa jornada será el viento. Durante la madrugada se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, mientras que hacia la noche podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

En cuanto al viento sostenido, las velocidades previstas oscilarán mayormente entre los 7 y 22 kilómetros por hora. De esta manera, la sensación térmica podría resultar inferior a los valores registrados por los termómetros, especialmente durante las primeras horas.

Cuándo podrían llegar las lluvias

El miércoles 12 continuará el ambiente frío, con una temperatura mínima estimada en 6 grados y una máxima de apenas 11 grados. Durante la madrugada y la mañana habrá entre 0% y 10% de probabilidades de precipitaciones.

El panorama cambiará hacia la tarde y la noche, cuando el organismo nacional anticipa entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias. De acuerdo con el SMN, ese sería el período con mayor inestabilidad de toda la semana.

Posteriormente, las condiciones tenderían a mejorar. Para el jueves 13 se anuncian temperaturas de entre 10 y 11 grados, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% durante la primera parte del día y sin lluvias previstas hacia la tarde y noche.

El viernes 14 se mantendría el cielo mayormente nublado y no se esperan precipitaciones. La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 14 grados, según el pronóstico extendido.

Condiciones similares se anticipan para el sábado 15, con temperaturas de entre 10 y 14 grados y escasa probabilidad de lluvias. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

El cambio más marcado llegaría el domingo 16, cuando comenzaría a sentirse un ascenso térmico. El SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados, con entre 0% y 10% de probabilidad de precipitaciones. De esta manera, después de varios días fríos, el cierre de la semana presentaría temperaturas más templadas en Paraná.