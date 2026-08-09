Argentinos Juniors derrotó a Racing y se afianzó como único líder del Torneo Clausura

Argentinos Juniors derrotó a Racing por 2-1 en La Paternal y alcanzó los 12 puntos sobre 12 posibles en el Torneo Clausura 2026. La Academia jugó gran parte del encuentro con diez por la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez.
Argentinos Juniors derrotó a Racing por 2-1 este domingo en el estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, y ratificó su gran comienzo en el campeonato. El Bicho alcanzó los 12 puntos y se mantuvo como único líder, con tres unidades de ventaja sobre sus principales perseguidores.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez comenzó el encuentro de la mejor manera y consiguió ponerse rápidamente en ventaja. A los ocho minutos del primer tiempo, Tomás Molina apareció para marcar el 1-0 y encaminar una noche que terminaría con otro festejo en La Paternal.
El panorama se complicó todavía más para Racing a los 21 minutos. Adrián “Maravilla” Martínez vio la tarjeta roja luego de un codazo y dejó al equipo de Avellaneda con diez futbolistas cuando todavía quedaba buena parte del encuentro por disputarse.
Racing reaccionó pese a jugar con diez
La Academia, sin embargo, consiguió sobreponerse momentáneamente a la expulsión de su goleador. Apenas siete minutos después de quedar en inferioridad numérica encontró el empate y volvió a meterse en partido.
Ezequiel Cannavo convirtió a los 28 minutos del primer tiempo y estableció el 1-1. Racing logró así llegar al descanso con igualdad en el marcador pese a haber quedado tempranamente condicionado por la tarjeta roja.
En el complemento, el desgaste comenzó a hacerse sentir en el conjunto visitante. A la desventaja numérica se sumó otro contratiempo importante: Marco Di Cesare sufrió una lesión y tuvo que abandonar el terreno de juego con visibles gestos de dolor y entre lágrimas.
López Muñoz marcó el gol del triunfo
Argentinos buscó aprovechar las dificultades de su rival y finalmente consiguió quebrar nuevamente la igualdad. A los 31 minutos del segundo tiempo apareció Hernán López Muñoz para convertir el 2-1 que terminaría siendo definitivo.
El Bicho sostuvo la diferencia durante los minutos restantes y consumó su cuarta victoria consecutiva en el comienzo del Clausura. Con puntaje perfecto, llegó a las 12 unidades y mantuvo una ventaja de tres sobre Gimnasia y Barracas Central, que suman nueve.
El resultado profundizó, en cambio, el momento adverso de Racing. La Academia sufrió una nueva frustración después de la reciente derrota frente a Tigre y deberá recomponerse para intentar recuperar terreno en la Zona B.
Argentinos llegará como líder al Monumental
Argentinos Juniors tendrá ahora uno de los desafíos más importantes de este comienzo de campeonato. Su próximo compromiso será frente a River Plate en el estadio Monumental, donde llegará como único puntero de su grupo.
El equipo de Nicolás Diez afrontará ese encuentro respaldado por una campaña perfecta durante las primeras cuatro jornadas. Con 12 puntos sobre 12 posibles, el conjunto de La Paternal consiguió sacar una primera diferencia respecto de sus perseguidores.
Antes de visitar a River, el Bicho celebró otra victoria de peso ante Racing. Los goles de Molina y López Muñoz le permitieron sostener su marcha ideal y confirmar su protagonismo en el inicio del Torneo Clausura 2026.