Huracán venció a San Lorenzo con un doblete de Jordy Caicedo y festejó en el Nuevo Gasómetro

Huracán venció a San Lorenzo por 2-0 en el clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Jordy Caicedo convirtió los dos goles del Globo, que volvió a festejar como visitante en el Nuevo Gasómetro después de 25 años.
Huracán venció a San Lorenzo por 2-0 este domingo en el estadio Pedro Bidegain, por el interzonal correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo fue la gran figura del clásico al convertir los dos tantos del Globo.
El resultado tuvo además un significado especial para el conjunto de Parque Patricios, que consiguió cortar una extensa racha negativa en territorio rival. Huracán volvió a derrotar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro después de 25 años y se quedó con una nueva edición de uno de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino.
Caicedo volvió a transformarse en una pieza determinante frente al Ciclón. El atacante ecuatoriano marcó por duplicado para inclinar el partido y ratificó su efectividad en este enfrentamiento, ya que también había convertido el tanto de la victoria por 1-0 en el clásico disputado durante el Torneo Apertura 2026.
Caicedo volvió a ser decisivo en el clásico
La actuación del delantero terminó siendo determinante para que Huracán se llevara los tres puntos del Bajo Flores. Sus dos conquistas permitieron al equipo dirigido por Diego Martínez controlar el resultado y profundizar el complicado comienzo de campeonato de su tradicional rival.
El encuentro también tuvo un episodio que requirió la intervención del equipo arbitral. Luego del segundo gol del Globo, Orlando Gill protagonizó una acción contra Lucas Blondel y recibió la tarjeta roja por un cabezazo. La jugada fue revisada con participación del VAR y San Lorenzo terminó el encuentro con un futbolista menos.
Darío Herrera estuvo a cargo del arbitraje del clásico, acompañado por Gabriel Chade y Pablo González como asistentes. Lucas Novelli, en tanto, fue el responsable del VAR durante el encuentro disputado en el Pedro Bidegain.
San Lorenzo quedó último en la Zona A
La derrota profundizó el complicado inicio de San Lorenzo en el Torneo Clausura. El Ciclón no logró hacerse fuerte como local y cayó hasta la última posición de la Zona A después de cuatro jornadas disputadas.
El conjunto azulgrana acumuló tres derrotas en el comienzo del campeonato y apenas pudo conseguir una victoria. Los dos traspiés anteriores habían ocurrido fuera de casa, mientras que ante Huracán sufrió su primera caída como local en el actual certamen.
Para el Globo, el panorama resultó muy diferente. El equipo comandado por Diego Martínez venía de igualar frente a Atlético Tucumán y, con los tres puntos obtenidos en el clásico, llegó a siete unidades en el Torneo Clausura. Hasta el momento, su única derrota había sido frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza.
Huracán volvió a festejar ante su clásico rival
La victoria también prolongó el buen presente reciente de Huracán frente a San Lorenzo. El Globo había ganado el último enfrentamiento entre ambos, correspondiente al Torneo Apertura 2026, cuando se impuso por 1-0 gracias, precisamente, a un gol de Jordy Caicedo.
Más allá de los últimos resultados, el historial general continúa mostrando una ventaja considerable para San Lorenzo. El Ciclón acumula 87 triunfos, mientras que Huracán alcanzó las 50 victorias. Además, se registraron 56 empates en 193 enfrentamientos oficiales.
Sin embargo, esta vez la celebración volvió a quedar del lado de Parque Patricios. Con Caicedo como protagonista absoluto y autor de un doblete, Huracán consiguió una victoria de enorme valor en el Clausura, volvió a imponerse frente a su clásico rival y terminó con una espera de 25 años para festejar en el Nuevo Gasómetro.